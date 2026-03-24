Il centrodestra: “De Luca bussa alle nostre porte perché è preoccupato, Scurria serio e concreto”

I segretari regionali criticano il leader di ScN su "campagna acquisti" e non partecipazione al referendum). La Dc rimane nella coalizione dopo la defezione di Caruso

MESSINA – Amministrative 2026: i segretari regionali del centrodestra commentano la “campagna acquisti” di Cateno De Luca per Federico Basile sindaco. Ovvero i continui arrivi da destra, centro e sinistra a rinfoltire le 15 liste di Sud chiama Nord. Ecco la nota: “Non ce la fa proprio il buon Cateno De Luca a farsi gli affari suoi e a occuparsi del suo monocolore. Dall’inizio di questa campagna elettorale non passa giorno senza che il sindaco di Taormina metta becco nelle vicende altrui: un atteggiamento che tradisce evidente preoccupazione per l’esito delle elezioni a Messina. Forse anche per questo continua a bussare alle porte del centrodestra nel tentativo di convincere esponenti e personalità a candidarsi nelle sue liste. Un segno chiaro di affanno e nervosismo. È inoltre estremamente grave che chi ricopra un incarico istituzionale, e dovrebbe avere a cuore la partecipazione democratica, rivendichi pubblicamente di non essersi recato a votare per un referendum costituzionale così importante come quello sulla giustizia”.

“De Luca, stai sereno”

“Per il resto, De Luca stia sereno e si occupi dei suoi. Marcello Scurria è in campo e sta portando avanti una campagna elettorale seria e concreta. Siamo estremamente fiduciosi che i cittadini di Messina sapranno premiarlo, respingendo definitivamente le prese in giro e le fandonie di De Luca e dei suoi”, concludono i segretari regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia-Mpa, Dc, Udc.

La Dc rimane nel centrodestra e non segue Caruso

Dopo i consiglieri comunali Mirko Cantello, ex Prima l’Italia ed ex scudocrociato, e Rosaria Di Ciuccio, ex Forza Italia, il nuovo passaggio dal centrodestra è avvenuto venerdì scorso. Il consigliere democristiano Giovanni Caruso è passato con Federico Basile e si candida in una delle liste di ScN. Ma la Democrazia cristiana rimane nella coalizione di centrodestra, come conferma la nota congiunta.

Giovedì mattina, al Palacultura, Caruso incontrerà la stampa in conferenza stampa.

La strategia di De Luca

In ogni caso, la strategia di Cateno De Luca è chiara: prendere pezzi da centrodestra e centrosinistra per rafforzare le liste per Basile e ottenere il premio di maggioranza. In particolare, punta a dividere il centrodestra, che appare più compatto, ma non granitico, rispetto alla precedente tornata amministrativa. Per il leader di ScN, conta indebolire lo schieramento che sostiene il rivale Scurria. Cantello, Di Ciuccio e Caruso, e non sappiamo se ne arriveranno altri, rappresentano un segnale politico.