Scurria: “Ristori ai commercianti danneggiati dai lavori del tram”

La proposta della rete civica "Partecipazione" oggi a piazza Cairoli. Continua la polemica con l'amministrazione Basile

MESSINA – “I lavori per il tram dureranno un anno e mezzo, se andrà bene. Speriamo. Il commercio, sul viale San Martino, subisce intanto gravi ripercussioni a causa di questi lavori. Servono subito dai 3 ai 5 milioni di euro, da inserire nella prossima legge omnibus regionale, per ristorare e aiutare chi ha subìto un calo di fatturato, con un meno 40% di fondi stimati. Occorrono insomma fondi pubblici per sostenere i commercianti del viale e delle zone limitrofe”. A sostenerlo è l’avvocato Marcello Scurria, con la rete civica “Partecipazione”. Stamattina, a piazza Cairoli, l’iniziativa per la stampa.

Le proposte della rete civica “Partecipazione”

Ecco le proposte di Rete Civica Partecipazione, in polemica con l’amministrazione Basile.

“Il commercio a Messina soffre e mentre il “dottor” Basile continua a studiare il malato muore. L’amministrazione spaccia una cura palliativa per un Piano Marshall, ma i commercianti del Viale San Martino e delle zone limitrofe non possono più aspettare… I cantieri fermi, mal gestiti e privi di una reale pianificazione hanno messo in ginocchio il tessuto commerciale della città. Non bastano sconticini sulle imposte comunali: serve un intervento serio e strutturale. Altre città, come Catania, Torino e Bologna, hanno previsto misure ad hoc per sostenere le attività ubicate nelle aree dei cantieri. Messina, invece, continua a perdere tempo e risorse”.

E ancora: “La ritrovata amicizia tra il presidente Schifani e il partito del Sindaco Basile dovrebbe rendere tutto più semplice. Ma se così non fosse, ci rivolgiamo a tutta la deputazione regionale messinese: servono fatti, non parole. Come dice il sindaco, “euro più, euro meno”, le somme si possono trovare. Peccato che, nel frattempo, oltre 200 milioni di euro di fondi extrabilancio siano già andati persi dall’attuale amministrazione. Noi proponiamo. Ora chi governa agisca”.

Va anche, però, considerato che il commercio a Messina, e non solo, al di là dei lavori e dei disagi, vive problemi strutturali da affrontare in maniera organica. E nella necessità di un radicale rinnovamento.

Articoli correlati