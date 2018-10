Furci riscopre la passione per il calcio, in squadra solo giocatori del paese

C’è grande entusiasmo in paese per la nuova squadra del Calcio Furci. Un progetto che sta coinvolgendo tutta la cittadinanza perché la rosa è composta esclusivamente da giovani furcesi. Il nuovo corso è iniziato in estate quando Alessandro Niosi ha preso in mano la presidenza della società e nominato i nuovi collaboratori.L’idea è chiara, portare avanti i ragazzi locali e divertirsi. La squadra ha iniziato il cammino in Coppa Trinacria agli ordini di mister Giuseppe Mancuso, ottenendo due pareggi contro Fiumedinisi e Real Sud.

Adesso ci sarà l’esordio nel campionato di Seconda categoria che avverrà sabato prossimo in casa del Lavinaio Aci S.Antonio. Il solo fatto di aver tesserato così tanti ragazzi del proprio comune per i dirigenti furcesi è già una vittoria. Oltre il presidente Niosi ci sono in società Carmelo Fasolo, Salvuccio Pino, Orazio Proteggente, Giuseppe Mercurio, Carmelo Andronico e Roberto Prestia. Quest’ultimo ricopre la carica di direttore sportivo.

“Sono molto contento per come è andata la campagna acquisti – spiega il Ds Prestia – e sono molto fiducioso per l’inizio del campionato. Il nostro obiettivo è conquistare una salvezza tranquilla. Questo gruppo ha tutto per incarnare il glorioso passato giallorosso e per unire tutti i compaesani nell'idea di far tornare il calcio a Furci ai livelli di un tempo quando si giocava solo per la maglia. Per questo motivo, questi ragazzi hanno già catturato la simpatia di tutti i cittadini furcesi perchè hanno scelto di far parte di un progetto dove non ci sono di mezzo compensi economici, ma solo la gloria del proprio paese”. Una squadra con molti juniores, ma anche con elementi di esperienza e qualità.

Ecco la rosa ufficiale:

Portieri: Antonio Aloisi, Francesco Lundi, Enzo Manganaro

Difensori: Giovanni Muscolino, Giancarlo Di Bartolo, Livio Puglisi, Alex Russo, Rocco Burgio, Ezio Visalli, Carlo Ralli J, Attila Caminiti J, Andrea Sturiale J, Matteo Ingegneri

Centrocampisti: Orazio Giannetto, Carmelo Muscolino, Fabio Cutroneo, Andrew Proteggente, Alessio Catania, Francesco Di Nuzzo, Andrea Fleres, Rosario Scarcella J

Attaccanti: Salvatore Franchina, Lorenzo D’Amico, Luigi Di Nuzzo J, Walter Giannetto, Alex Caminiti, Giovanni Catania, Fabio Ingalis.