Secondo raduno bersaglieri a Messina, presentato il programma

Sabato e domenica l'atteso evento organizzato dall'Associazione Nazionale Bersaglieri di Messina

MESSINA – Si è svolta questa mattina nella sede del Comando della Brigata Aosta la conferenza di presentazione del secondo raduno provinciale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri. Vi hanno partecipato, tra gli altri: il vicesindaco e assessore con delega alle Forze Armate Salvatore Mondello, l’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso, il generale Maurizio Taffuri, il presidente regionale Anb Salvatore Aurelio Tosto e quello provinciale Giovanni Saglimbeni.



Si attende un’autentica “invasione” di “cappelli piumati”, in riva allo Stretto, in occasione dell’appuntamento che si svolgerà sabato 29 e domenica 30 giugno a Messina, che cade nel centenario della nascita dell’Anb ed è mirato alla promozione e alla valorizzazione delle tradizioni del glorioso Corpo speciale dell’Esercito Italiano.

Alla luce del grande successo ottenuto in occasione del primo raduno tenutosi il 22 e 23 aprile dello scorso anno a Taormina, si prevede una massiccia partecipazione di Bersaglieri, simpatizzanti e pubblico attorno a quelle Fanfare che con le loro musiche faranno vivere emozioni e momenti di allegria anche nel “cuore” della nostra città.

Il programma della due giorni

La manifestazione sarà aperta sabato 29 alle ore 9,30 con l’ammassamento in Piazza Unione Europea, l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre, con la presenza della Banda Militare della Brigata Aosta. Alle ore 11, nella Chiesa di Sant’Elia, il Cappellano Militare della Brigata Aosta, don Simone Marani, officerà la Santa Messa che si concluderà con la benedizione del Labaro della Sezione A.N.B. di Messina “Vincenzo Bagnara”. Istituita nel mese di giugno del 2023, questa è intitolata al bersagliere del 18° Reggimento che, originario di Santo Stefano Briga (era nato il 21 gennaio 1898), morì a soli 20 anni, il 1° aprile 1918, a seguito delle ferite riportate nella difesa della linea del Piave durante la Prima Guerra Mondiale. Il nome di Vincenzo Bagnara è tra l’altro inciso, con quelli di altri “sopranoti”, nel Monumento in memoria dei Caduti ubicato in Piazza Roma.



La giornata di domenica 30 si aprirà alle ore 10,30 con l’ammassamento a Piazza Cairoli dei Bersaglieri delle Sezioni Anb di Sicilia e Calabria. Da qui, alle ore 11, il corteo sfilerà lungo la via Garibaldi, fino Piazza Unione Europea, preceduto dalla Fanfara E.I. Sesto Reggimento Bersaglieri “Palestro” di Trapani e della Fanfara Anb “MOVM Magg. G. La Rosa” di Castroreale-Barcellona Pozzo di Gotto. Alle ore 11,30 sono previsti i saluti ai partecipanti al Raduno e l’esibizione delle Fanfare alla presenza delle Autorità Civili, Religiose, Militari, Combattentistiche e d’Arma con relativi Labari e Gonfaloni. Seguirà, alle 12,30, il passaggio di consegna del Labaro Nazionale del Centenario della fondazione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri dal Presidente Anb Regione Calabria al Presidente Anb Regione Sicilia. Cerimonia, questa, che concluderà il programma del Secondo Raduno Provinciale, prima dell’ammainabandiera alle ore 17.

Per ricordare adeguatamente l’evento, dalle ore 9 alle ore 14 di domenica, in Piazza Unione Europea, sarà allestito uno stand a cura del Circolo Filatelico Peloritano e di Poste Italiane, che sarà dotato di annullo speciale figurato e cartolina commemorativa.