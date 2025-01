“Sei solo mia”. Perseguita e minaccia l’ex moglie, 43enne ai domiciliari

San Filippo del Mela. La polizia lo ha arrestato dopo continue aggressioni e una precedente condanna

SAN FILIPPO DEL MELA – Dal mese di maggio la perseguitava. “Sei mia e basta”, diceva all’ex moglie e avrebbe voluto impedirle la frequentazione di un altro uomo, nonostante fosse separato. Un 43enne di San Filippo del Mela è stato arrestato dalla polizia di Milazzo, su disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, con procuratore capo Giuseppe Verzera. Emessa dal Giudice per le indagini preliminari, l’ordinanza prevede i domiciliari con braccialetto elettronico.

L’uomo era già stato condannato in precedenza per maltrattamenti in famiglia ai danni della stessa donna. E ha continuato a essere aggressivo nei confronti dell’ex moglie e a vessarla, nonostante il divieto d’avvicinamento emesso dal giudice. La insultava, ne controllava i movimenti, le prendeva le chiavi dell’auto e si spingeva fino a farsi trovare sotto l’abitazione dell’uomo che frequentava la donna, danneggiandogli la macchina. Poi un pedinamento in auto, mentre i due erano in movimento in macchina. E ha pure tentato di speronarla per due volte. Infine, dopo essere riuscito a bloccare il veicolo, aveva sferrato dei pugni contro il finestrino, mimando il gesto di tagliarle la gola. E, ancora, inseguimenti e minacce, provocando una forte ansia nell’ex coniuge.

Ora il 43enne è ai domiciliari da un congiunto a Milazzo.