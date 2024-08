“Senz’acqua in via Peculio Frumentario e 4 giorni in attesa dell’autobotte”

"Un'odissea tra telefonate al Coc e all'Amam. 40 famiglie e anche soggetti fragili", dice un condomino

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275. Sottolinea un cittadino che abita in via Peculio Frumentario: “Non abbiamo mai sofferto la carenza d’acqua ma da domenica è iniziata un’odissea. Lunedì l’acqua è arrivata per mezz’ora e poi il nulla. Noi del condominio Orizzonte, 40 famiglie con persone ultraottantenni, una 95enne con disabilità al cento per cento e bambini, abbiamo chiesto l’invio di autobotti al Coc Centro operativo comunale. Ma da domenica a mercoledì, pur essendoci garantito l’invio, non si è concretizzato. Spesso la nostra richiesta non risultava protocollata, o almeno così ci hanno detto, e a rendere tutto più stancante sono state alcune risposte contraddittorie”.

Spiega il cittadino: “Nel palazzo accanto hanno l’acqua. Ma perché da noi manca? Abbiamo chiesto all’Amam di fare un controllo, magari c’è un problema specifico, e dopo avere contattato la società, finalmente, l’autobotte è arrivata stamattina. Siamo stati pure rimproverati da un operatore del Coc per troppe chiamate ma siamo stati io e il nostro amministratore a sollevare i problemi. E ogni giorno la richiesta va rinnovata, non vale quella del giorno prima. Purtroppo, anche per difficoltà logistiche, si è persa un po’ d’acqua e sono stati riempiti solo 8-10 metri cubi. E non i necessari 40 metri cubi necessari per il serbatoio. Domani avremo di nuovo il problema. Ma, in questi giorni, a complicare la situazione, abbiamo pure ricevuto più informazioni contraddittorie dal Coc e dall’Amam. Quali messaggi? “Da domani avrete l’acqua”. O “vi sarà data anche negli orari non ufficiali della distribuzione. Tutte notizie poi smentite dalle persone con cui abbiamo parlato dopo. E questa cosa non ci ha aiutati”.

Il Centro operativo comunale

Allo stato attuale, al numero telefonico 090-22866, il personale di Messina Social City raccoglie le segnalazioni e successivamente intervengono le autobotti. “L’amministrazione comunale – afferma l’assessore Massimiliano Minutoli – è impegnata a mettere in campo tutte le misure richieste per affrontare queste situazioni con la massima efficacia possibile. Da qui un potenziamento dei mezzi”.

Articoli correlati