Serie C. Il 27 agosto la prima giornata, sette giorni prima la Coppa Italia - Tempostretto

In attesa della certezza dell'iscrizione uno sguardo alle date chiave del prossimo campionato di Serie C

In attesa che la Covisoc dia il via libera all’iscrizione dell’Acr Messina alla prossima Serie C uno sguardo ai primi appuntamenti che la società di Sciotto, o chi subentrerà al suo posto, dovrà affrontare. Il campionato inizierà a fine agosto, precisamente domenica 27 agosto è fissato il primo turno del girone.

Il primo impegno ufficiale sarà però in Coppa Italia e il Messina sarà in campo, molto probabilmente in trasferta, sette giorni prima, domenica 20 agosto, per il primo turno eliminatorio. Una partita secca senza andata e ritorno, nella passata stagione il primo turno di Coppa Italia fu posticipato dopo l’inizio del campionato.

Inizio, fine e post season

La stagione regolare si concluderà il 28 aprile prossimo e sono previsti tre turni infrasettimanali ancora da determinare. Domenica 31 dicembre sicuramente la Serie C sarà ferma per la sosta natalizia, l’ultimo turno dell’anno solare si giocherà sabato 23 dicembre. Nulla è specificato nella nota della Lega Pro riguardo al turno di Pasqua, che cadrà il 31 marzo 2024.

Al termine della stagione regolare i playout inizieranno l’11 maggio, sfida di andata, e il 18 maggio si concluderanno con il match di ritorno. La speranza però è che il Messina possa evitare un’altra stagione da bassa classifica e provare a disputare i playoff che, con un meccanismo più complicato, avranno inizio il 5 maggio 2024.