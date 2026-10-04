Serie D. Cade la Reggina, rimonta la Nuova Igea Virtus, vince il Milazzo

I risultati della 6ª giornata in Eccellenza, la nuova classifica nel girone I
Nella sesta giornata di campionato in Serie D si interrompe il cammino perfetto della Reggina, gli amaranto non solo mancano la sesta vittoria di fila ma non arrivano neanche punti nel derby amaranto in casa del Trapani che si impone per una rete a zero. Per quanto riguarda le messinesi pareggio della Nuova Igea Virtus che ospitava la Nissa e dopo aver subito lo svantaggio di Di Grazia la recupera col colpo di testa di Cicirello. Il Milazzo invece ottiene i tre punti col minimo sforzo superando per 1-0 in casa, rete di Mascari, il Siracusa. In vetta alla classifica la Vibonese che supera 2-0 il PraiaTortora.
Risultati 6ª giornata
Avola – Ragusa 1-0
Gela – Athletic Palermo (in corso)
Nuova Igea Virtus – Nissa 1-1
Milazzo – Siracusa 1-0
Modica – Enna 3-0
Vibonese – PraiaTortora 2-0
Vigor Lamezia – CastrumFavara 2-0
Trapani – Reggina 1-0
Licata – Sambiase 2-1
Classifica Serie D girone I
Vibonese 16
Reggina 15
Sambiase 13
Nuova Igea Virtus, Avola 12
Modica 10
Nissa, PraiaTortora, Milazzo 9
Vigor Lamezia, Licata 8
Athletic Palermo* 7
CastrumFavara, Siracusa (-7) 4
Gela* (-1) 3
Ragusa 2
Trapani (-5), Enna 1
*una partita in meno