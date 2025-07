Serie D e ripescaggi, niente da fare per il Messina 1947

La sqiadra dovrà ripartire dall'Eccellenza e non può più ambire a sostituire l'Acr Messina

Stagione sportiva 2025-26. Definiti gli organici dei campionati nazionali dilettantistici con il via libera da parte del Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, riunitosi oggi a Roma per decidere in tema di ammissioni e ripescaggi. Niente da fare per il Messina 1947 in merito alla richiesta di essere ripescata in D. La società dovrà ripartire dall’Eccellenza.

L’ex Città di Sant’Agata, club del presidente argentino Maximiliano Sosa, aveva trasferito titolo e sede in città, cambiando anche denominazione, con l’obiettivo di chiedere, in caso di mancata iscrizione dell’Acr Messina, di prenderne il posto. Cosa che sfuma con il mancato ripescaggio.