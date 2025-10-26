Serie D. I risultati della 9ª giornata e la classifica aggiornata

La Nuova Igea Virtus vince e resta al comando, il Messina si porta a -8 dalla salvezza diretta e -4 dallazona playout
La nona giornata di Serie D nel girone I ha visto solo vittorie e sconfitte e nessun pareggio. Rinviata Acireale-Paternò, tre sole vittorie esterne di Milazzo a Ragusa di misura, Reggina contro la Sancataldese e Gelbison sul campo della Vigor Lamezia.
Festeggiano le messinesi tutte e tre vincenti, la Nuova Igea Virtus in casa contro la Nissa, prossima avversaria del Messina, e proprio il Messina che grazie ai tre punti ottenuti in casa contro il Castrumfavara sale a quota due, meno otto dalla salvezza diretta e meno quattro dalla zona playout. La formazione longanese resta al comando del girone a quota 18 punti, seguono Athletic Club Palermo e Savoia a 16, gli stessi punti ottenuti dal Messina sul campo.
Risultati 9ª giornata
Savoia – Vibonese 1-0
Ragusa – Milazzo 0-1
Vigor Lamezia – Gelbison 0-1
Acr Messina – CastrumFavara 2-1
Athletic Palermo – Sambiase 2-0
Gela – Enna 3-1
Nuova Igea Virtus – Nissa 3-2
Sancataldese – Reggina 0-1
Acireale – Paternò (rinviata al 5 novembre)
Classifica girone I
Nuova Igea Virtus 18
Ac Palermo 16
Savoia 16
Vibonese 15
Nissa 15
Sambiase 13
Gelbison 13
Gela 13
Milazzo 12
Castrumfavara 11
Reggina 11
Vigor Lamezia 10
Sancataldese 8
Acireale 8 (una partita in meno)
Enna 8
Paternò 6 (una partita in meno)
Ragusa 4
Acr Messina 2 (14 punti di penalizzazione)