Serie D. I risultati della 9ª giornata e la classifica aggiornata

La Nuova Igea Virtus vince e resta al comando, il Messina si porta a -8 dalla salvezza diretta e -4 dallazona playout

La nona giornata di Serie D nel girone I ha visto solo vittorie e sconfitte e nessun pareggio. Rinviata Acireale-Paternò, tre sole vittorie esterne di Milazzo a Ragusa di misura, Reggina contro la Sancataldese e Gelbison sul campo della Vigor Lamezia.

Festeggiano le messinesi tutte e tre vincenti, la Nuova Igea Virtus in casa contro la Nissa, prossima avversaria del Messina, e proprio il Messina che grazie ai tre punti ottenuti in casa contro il Castrumfavara sale a quota due, meno otto dalla salvezza diretta e meno quattro dalla zona playout. La formazione longanese resta al comando del girone a quota 18 punti, seguono Athletic Club Palermo e Savoia a 16, gli stessi punti ottenuti dal Messina sul campo.

Risultati 9ª giornata

Savoia – Vibonese 1-0

Ragusa – Milazzo 0-1

Vigor Lamezia – Gelbison 0-1

Acr Messina – CastrumFavara 2-1

Athletic Palermo – Sambiase 2-0

Gela – Enna 3-1

Nuova Igea Virtus – Nissa 3-2

Sancataldese – Reggina 0-1

Acireale – Paternò (rinviata al 5 novembre)

Classifica girone I

Nuova Igea Virtus 18

Ac Palermo 16

Savoia 16

Vibonese 15

Nissa 15

Sambiase 13

Gelbison 13

Gela 13

Milazzo 12

Castrumfavara 11

Reggina 11

Vigor Lamezia 10

Sancataldese 8

Acireale 8 (una partita in meno)

Enna 8

Paternò 6 (una partita in meno)

Ragusa 4

Acr Messina 2 (14 punti di penalizzazione)