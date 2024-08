Serie D. Il Sant’Agata tra amichevoli, mercato e campagna abbonamenti

Il punto sulla preparazione alla prossima stagione dei biancoazzurri

SANT’AGATA DI MILITELLO – La formazione santagatese si prepara al prossimo campionato di Serie D, inserita nel girone I insieme all’altra formazione peloritana la Nuova Igea Virtus. Saranno in tutto 18 squadre, 12 siciliane, 4 calabresi e 2 campane.

La società ha anche avviato la campagna abbonamenti che è attiva presso il “Baretto” dello stadio Biagio Fresina e offre la possibilità di abbonamento Gold con posto numerato e abbonamento Silver senza posto assegnato, sarà valido per 16 partite casalinghe mentre sarà sospeso in un’occasione quando la società si riserva di indire la giornata biancoazzurra.

Per quanto dice il campo ottime impressioni quelle che arrivano dal primo test stagionale, nell’allenamento congiunto con l’Asd Rosmarino Calcio di qualche giorno fa. Una buona occasione per mettere minuti nelle gambe, e per testare, il livello della squadra dopo due settimane di lavoro. Soddisfatto anche mister Aurellio, che nel corso dei tre tempi ha dato la possibilità anche ai più giovani di testare la condizione, ricevendo ottime risposte. Il primo gol stagionale è arrivato dai piedi di Mincica, che con una punizione perfetta ha aperto le marcature dell’incontro, poi terminato per 5-0.

La rosa del Città di Sant’Agata

Dopo l’arrivo e la presentazione della nuova proprietà, che ha individuato in Carlos Dario Aurellio il nuovo allenatore, si è proceduto a costruire la nuova squadra col ds Santo Russo subito attivo. Tra le conferme: Salvatore Mincica, attaccante classe 1992, ed Elia Nunzi, centrocampista classe 2004 che era arrivato in biancazzurro lo scorso anno.

Tanti invece i volti nuovi: Francisco Gonzalez, argentino classe 2004 e di ruolo trequartista, Salvatore Manfrellotti, attaccante classe ’94 con più di 300 partite in Serie D condite da 65 reti, Matthias Russello, difensore classe 2005, Thiago Capomaggio, altro difensore italo-argentino classe 2000, Francesco Bova, centrocampista classe 2003, Simone Brugaletta, difensore classe ’94 che torna a Sant’Agata dove aveva già collezionato 50 presenze in passato, Alejandro Castillo Cabrera, spagnolo in arte ‘Guti’ è un nuovo attaccante biancazzurro classe 1998, Wilfried Kouamè, centrocampista ivoriano classe 1998, Giuseppe D’Amore, difensore classe 2004 cresciuto nelle giovanili del Catania e passato anche da Messina, Christian Nunziante, centrocampista classe 2000, e Christian Torrisi, portiere classe 2006.

