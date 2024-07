Serie D. Svolta argentina per il Città di Sant’Agata che formalizza l’iscrizione

Il nuovo presidente è Maximiliano Sosa, l'allenatore Dario Aurellio e sono già ufficiali quattro calciatori, primo vero colpo il trequartista Gonzalez

SANT’AGATA DI MILITELLO – Dopo che lo scorso maggio la proprietà aveva annunciato il disimpegno si sono fatti avanti gli argentini con il nuovo presidente Maximiliano Sosa. Il progetto che si prospetta è a medio-lungo termine, la nuova proprietà argentina si era già messa in contatto a dicembre per collaborare. Ma dopo la fine del campionato, con i vecchi proprietari in uscita, gli argentini non ci hanno pensato due volte a subentrare chiudendo in brevi tempi il passaggio di proprietà.

L’idra è di continuare il buon percorso fatto nelle ultime stagioni dai biancazzurri, che hanno spesso sfiorato i playoff della categoria, e ci saranno sicuramente tanti sudamericani in squadra. Nella giornata di sabato la società ha comunicato di aver completato e, formalizzato, l’iscrizione al campionato nazionale di Serie D. Adesso si attenderà il parere favorevole della Co.Vi.So.D., che esaminerà la documentazione e si pronuncerà sull’ammissione entro il 16 luglio.

Nel frattempo si sta già lavorando velocemente per approntare la nuova stagione. Rivelato l’organigramma societario e anche lo staff tecnico con i primi giocatori che sono stati ufficializzati. Il mister sarà Dario Aurellio un profilo in cui la società crede fermamente e una vecchia conoscenza del responsabile dell’area tecnica Massimo Ferraro.

Prende forma la squadra per la prossima Serie D

L’allenatore argentino, classe 1976, è nato a Mar del La Plata, inizia la sua carriera da calciatore proprio in Argentina, tra le giovanili del Gimnasia, per poi passare in prima squadra. Arriva successivamente in Italia, dove milita tra le file di Brescia e Cosenza, prima di trasferirsi al Livingston in Scozia, per poi tornare in Italia, alla Spal, in C1. Qualche anno dopo, torna in patria e firma con gli Argentinos Jr., per poi tornare in Italia al termine della stagione, tra le file della Sangiovannese. Chiude la sua carriera nel 2010, al Club Atletico Alvarado, in Argentina.

La sua carriera in panchina, inizia nel 2011 come vice di Andres Yllana all’Aldosivi. Dal 2013 al 2018, opera come vice-allenatore di Facundo Sava, sulle panchine di Union Santa Fe, O’Higgins, Quilmes, Racing, Tigre, Gimnasia. Passa poi al Liepaja, in Lettonia, per la prima volta da Allenatore. Dal 2019 al 2022, collabora come vice-allenatore di Guillermo Sanguinetti, in Colombia, nelle squadre Cúcuta Deportivo e Atletico Bucaramanga.

Il Città di Sant’Agata sul mercato è partito confermando già diversi calciatori che hanno vestito la maglia biancazzurra nella passata stagione: l’attaccante classe 1992 Salvatore Mincica, il difensore nato nel 2002 Sergio Yakubiv ed Elia Nunzi centrocampista nato nel 2004. Mentre tra i nuovi profili che sbarcheranno in Sicilia c’è Francisco Gonzalez, trequartista argentino classe 2004.

L’organigramma del Città di Sant’Agata

Maximiliano Sosa sarà presidente con Ariel Ojeda vice presidente e Vincenzo Sidoti segretario. Responsabile dell’area tecnica Massimo Ferraro con Santo Russo direttore sportivo e Giuseppe Accardi consulente di mercato. Coordinatore generale delle attività sportive, amministrative, logistiche e organizzative Francesco Marra Cutrupi.

Venendo alla squadra Dario Aurellio sarà il tecnico, Michele Cataldi il suo vice con Matteo Spada preparatore dei portieri. Team manager è Enzo Franchina e Antonino Torre si occuperà della preparazione atletica. Nella squadra medica ci saranno Aldo Alici, in qualità di medico sociale, e anche i fisioterapisti Alessio Conforto e Antonino Amata.

Ancora Angelo Agatone nel ruolo di magazziniere, Calogero Librizzi si occuperà di foto e video, a gestire i social e curare i rapporti con la stampa Marco Lombardo e infine Bernardo Paratore si occuperà dell’accoglienza.

