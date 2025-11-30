Serie D, tra Ragusa e Messina prevale l’equilibrio e finisce 0-0

Niente reti e un punto ciascuno nella 14esima giornata del campionato. Ma Touré ha sfiorato il vantaggio negli ultimi minuti

Un pareggio a reti inviolate in casa della terzultima in classifica. L’Acr Messina in campo oggi a Ragusa nel match valido per la 14esima giornata del campionato di Serie D. E finisce 0-0. Una partita non particolarmente ricca di azioni ma equilibrata. E, all’89’, Touré ha sfiorato il vantaggio: il suo diagonale è finito a lato per pochi centimetri.

Il Messina rimane ultimo, con 7 punti, a causa dei 14 di penalizzazione.

Questa la formazione della squadra allenata da Giuseppe Romano: Sorrentino; De Caro (Bosia all’87’), Trasciani, Clemente; Bombaci, Garufi, Azzara ( Elia al 60′), Saverino; Maisano, Touré, Aprile. E questo il Ragusa in campo: Matteo Esposito; Bernardo Esposito, Prestigiacomo, Accetta, Callegari; Bianco (82’ Brugaletta), Memeo, D’Innocenzo, D’Amore (59’ Palladino); Campanile (76’ Aronica), Capone (59’ Sinagra).

La partita

Primo tempo:

11’ traversone pericoloso del Ragusa, grande anticipo di Clemente a evitare il colpo di testa di Capone, poi ci riprova Campanile, ma Sorrentino blocca facilmente.

26’ Touré riceve un ottimo lancio di prima da parte di Garufi, entra in area, prova a difendere il pallone e a smarcarsi per calciare, poi viene fermato e commette fallo.

30’ Memeo, servito dalla fascia destra, controlla la sfera e calcia in direzione dell’angolino sinistro, trovando il riflesso di Sorrentino.

39’ Maisano mette dentro un cross per Azzara, che non arriva, poi Touré dalla distanza ci prova di prima intenzione e spedisce la sfera a lato.

1 minuto di recupero in cui non si verificano azioni importanti.

0-0 all’intervallo

Secondo tempo:

50’ Campanile approfitta di una palla persa della difesa del Messina e si procura un calcio d’angolo. Sulla battuta dalla destra, lo stesso Campanile serve di testa Callegari, che davanti alla porta si divora la rete del vantaggio.

58’ Capone entra in area, ma Trasciani lo ferma sul momento del tiro. Sulla traiettoria Campanile tenta la conclusione a botta sicura, che viene respinta da Sorrentino in tuffo.

60’ Primo cambio per il Messina, Elia entra al posto di Azzara.

68’ Forse spinto da un difensore, Aprile tenta l’incornata su un calcio d’angolo battuto da Saverino, spedendo però il pallone di poco fuori.

79’ Il Ragusa recupera palla e Aronica vede il movimento di Bianco, che dentro l’area sfiora il palo. Poco dopo si presenta un’ottima occasione dal limite per Memeo, ma il giocatore non riesce a coordinarsi e calcia abbondantemente fuori.

82’ primo cartellino estratto dal direttore di gara, ammonito l’ibleo D’Innocenzo.

87’ Secondo cambio per il Messina, Bosia prende il posto di De Caro.

89’ Touré sfiora il vantaggio dalla distanza, il suo diagonale finisce a lato per pochi centimetri.

90+2 calcio di punizione da buona posizione battuto da Saverino dopo una trattenuta su Touré, nessuno arriva sul pallone.

90+3’ Ammonito Prestigiacomo per un fallo su Touré e ultima occasione per il Messina su punizione. Saverino tenta direttamente il tiro, deviato dalla barriera. Secondo il direttore di gara, nella mischia i giallorossi commettono fallo.

Finisce così a reti bianche una partita non particolarmente ricca di azioni, ma equilibrata.

In 14 giornate 5 vittorie, sei pareggi e tre sconfitte

Sono cinque i punti che separano in classifica le due formazioni. A quota dodici, con il pareggio di oggi, il Ragusa. Sette ora invece i punti del Messina, impegnata nel difficile percorso di risalita dopo aver iniziato il torneo con 14 punti di penalizzazione.

Decisamente più positivo, rispetto ai ragusani, il bilancio dei giallorossi nelle prime 14 giornate: 5 vittorie, sei pareggi e 3 sconfitte. Senza il pesantissimo fardello della penalizzazione, l’Acr avrebbe 21 punti e occuperebbe il settimo posto della graduatoria, vicinissima alla zona play off. E invece dovrà ancora faticare per togliersi dalle pastoie del fondo classifica. In tal senso, centrare il bottino pieno a Ragusa avrebbe portato la squadra di mister Romano ad accorciare su una diretta concorrente, avvicinandosi alla zona play out.

Riccardo Giacoppo

Il mister Romano in una foto dalla pagina Fb dell’Acr Messina