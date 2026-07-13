Servivano alcolici a minorenni: denunciate tre persone

Multa da 6.500 euro a un locale per aver sforato gli orari di somministrazione: i controlli a Mistretta.

MISTRETTA – Weekend di controlli su tutto il territorio di Mistretta, per i carabinieri della compagnia locale. Il lavoro è stato svolto con particolare attenzione nel prevenire comportamenti illeciti legati all’assunzione di sostanze stupefacenti e all’abuso di sostanze alcoliche. A questo si aggiungono le violazioni del Codice della strada, tra cui la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.

I carabinieri hanno controllato oltre 50 veicoli e più di 100 persone. Oltre alle violazioni contestate, i militari hanno denunciato un soggetto per guida in stato di ebbrezza. Ma nell’ambito dei controlli nei locali, invece, i carabinieri hanno anche denunciato tre persone per aver somministrato alcolici a giovani sotto i 18 anni. Nello stesso ambito, un locale è stato multato per aver somministrato alcolici oltre l’orario consentito: sanzione da 6.500 euro.