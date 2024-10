Settima municipalità, Feminò, Milazzo e Cipolla contro FdI: “L’iter è già in corso”

I tre consiglieri legati a Basile contro i colleghi Gioveni, Currò e Carbone: "È la solita strumentalizzazione politica"

MESSINA – La settima circoscrizione “chiesta” da Fratelli d’Italia è “strumentalizzazione politica” secondo alcuni consiglieri comunali legati al sindaco Basile. Si tratta di Antonella Feminò e Margherita Milazzo, entrambe di Sud chiama Nord, e di Francesco Cipolla, capogruppo di Basile sindaco. I tre hanno contrattaccato, a poche ore dalla conferenza stampa in cui i colleghi Gioveni, Currò e Carbone hanno chiesto al sindaco di prendere posizione sulla possibile creazione di una nuova municipalità con i villaggi più a nord di Messina

Feminò, Milazzo e Cipolla: “Iter già in corso”

Feminò, Milazzo e Cipolla spiegano: “Addirittura i consiglieri comunali di FdI e della sesta circoscrizione hanno ritenuto utile convocare i media per sollecitare l’amministrazione comunale sull’iter per la costituzione della settima circoscrizione. È bene chiarire che l’indirizzo politico dell’amministrazione Basile è sempre stato quello di costituire la settima circoscrizione, come previsto dal programma elettorale e formalizzato con la delibera di Giunta comunale n. 162 del 15/07/2022. L’iter burocratico è già in corso. Tuttavia, è fondamentale comprendere che la realizzazione di tale obiettivo implica una serie di passaggi complessi, tra cui il ridisegno dei confini territoriali, la revisione della toponomastica, la variazione delle liste elettorali, oltre ad altri aspetti che coinvolgono diversi enti e strutture al di fuori del Comune stesso”.

Poi hanno concluso: “Nonostante le difficoltà, il percorso va avanti e un plauso va all’assessore Massimiliano Minutoli, che sta seguendo attentamente tutto l’iter, insieme agli uffici competenti, per arrivare quanto prima alla costituzione della settima circoscrizione”.