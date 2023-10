Settore giovanile Messina. Tre vittorie su tre partite nel fine settimana VIDEO - Tempostretto

L'under 17 e l'under 15 nazionale piegano in trasferta la Turris rispettivamente per 1-0 e 2-1. Quarta vittoria su quattro incontri per l'under 15 regionale

Splendido tris per le formazioni giovanili biancoscudate. Il Messina rialza la testa nel campionato nazionale Under 17 e, dopo la sconfitta della scorsa settimana con il Crotone, ritrova la vittoria con l’1-0 sul campo della Turris. Stesso avversario, sempre in trasferta, anche per l’Under 15 nazionale che ribalta i pari età di Torre del Greco, che erano passati in vantaggio nel primo tempo, e mantiene l’imbattibilità. Infine non solo ancora imbattuta ma anche a punteggio pieno dopo quattro partite, ma ricordiamo è fuori classifica, l’Under 15 regionale che in casa a “L’Ambiente Stadium” piega 4-1 l’etnea Invictus.

Under 17 nazionale

I primi 45’, dopo un paio di tentativi locali sventati da Maniscalco, sono segnati da una grande occasione per gli ospiti sprecata sottoporta dal difensore Pecora, comunque tra i migliori in campo nelle file messinesi. La chiave di volta della gara è il ritorno al 4-3-3 per mister Giuseppe Cosimini dopo lo sperimentale 3-5-2 adottato ad inizio gara. Il Messina trova il gol partita al 15’ con Viola, alla quarta rete consecutiva in campionato, e dimostra maturità nel tenere il parziale invariato fino al 90’. Nel mezzo una super parata di Maniscalco sulla punizione di Battillo e la grande occasione per il raddoppio capitata sui piedi di Dell’Edera. Peloritani a 9 punti in classifica, frutto di tre vittorie e una sconfitta. Nel prossimo turno il Messina ritroverà le mura amiche del “L’ambiente Stadium” per ospitare il Picerno.

Under 15 nazionale

I padroni di casa sono infatti protagonisti di un ottimo primo tempo, chiuso sull’1-0 con il gol di De Sarno dopo aver fallito un calcio di rigore al 10’: bravo Scilipoti ad ipnotizzare Illiano dagli undici metri. L’intervallo trasforma il Messina di mister Mimmo Moschella, capace di cambiare il volto della gara con le firme Tutino e Tavilla che consegnano tre punti d’oro alla compagine peloritana. Il Messina mantiene l’imbattibilità in campionato e sale a quota 8 punti in classifica. Nel prossimo turno Paratore e compagni ospiteranno il Picerno al “L’ambiente Stadium”.

Under 15 regionale

Poker in campo e poker di vittorie per l’under 15 regionale di mister Umberto Fabiano che fa quattro su quattro in campionato. Nell’ultimo impegno in casa piega l’Invitcus, che rende meno amaro il risultato con la rete di Riganati quasi in avvio di gioco. Il Messina pareggia con Puglisi e va al riposo sull’1 pari, nella ripresa poi dilaga con le reti di Galvanga, De Luca e Morvillo a fissare il risultato finale sul 4-1. Prossimo appuntamento sabato quando i giovani biancoscudati faranno visita alla Folgore Milazzo.