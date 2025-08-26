Si frattura tibia e perone a Lipari ma attende 14 ore per il trasferimento a Messina

Non si trovava un posto in Ortopedia e un giovane ha dovuto aspettare l'ok del Policlinico di Messina. Sulla vicenda interviene l'assessora Faraoni

LIPARI – Prima un incidente stradale ieri mattina mentre andava al lavoro. Un giovane operatore ecologico si è fratturato tibia e perone a Lipari ed è stato portato al pronto soccorso in attesa di un ricovero in Ortopedia a Messina o nel territorio metropolitano. L’attesa però è diventata lunga, circa 14 ore, per trovare una soluzione, data l’indisponibilità delle strutture ospedaliere. E si è risolta con il trasferimento al Policlinico di Messina tramite un elicottero arrivato alle 19,25.

Di recente, ha fatto discutere il caso del paziente, il giornalista Franco Viviano, trasportato in motoape perché l’ambulanza è guasta, con successiva ispezione disposta dal presidente Schifani. Il tema vero, insomma, è quello della crisi della sanità pubblica e in particolare in Sicilia, mentre si prospetta un settembre di polemiche sulla bozza della nuova rete ospedaliera approntata dalla Regione.

Sui ritardi a Lipari è intervenuta intanto l’assessora alla Salute Daniela Faraoni: “In merito alla vicenda del paziente con frattura di tibia e perone che si trovava al pronto soccorso di Lipari, nelle Eolie, l’assessorato regionale della Salute precisa che, effettuate tutte le verifiche del caso e avendo appurato l’indisponibilità del Papardo di Messina e dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, è stato disposto immediatamente il trasferimento al Policlinico del capoluogo dello Stretto. Su impulso del presidente della Regione Renato Schifani, ci siamo occupati immediatamente del caso per trovare una soluzione di garanzia e per fornire la migliore assistenza possibile. E, nonostante il periodo piuttosto impegnativo che viviamo durante la stagione estiva, con i privati accreditati che lavorano a regime ridotto, il servizio sanitario regionale pubblico si è dimostrato reattivo. Lavoriamo comunque in prospettiva affinché le attività di soccorso possano essere completate nel minor tempo possibile anche quando riguardano le isole minori che vivono sicuramente un disagio ulteriore”.

