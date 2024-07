Si perdono su una collina di Lipari, madre e figlio recuperati dai vigili del fuoco VIDEO

Li hanno imbracati e issati a bordo

LIPARI – Madre e figlio si perdono durante un’escursione su una collina di Lipari. La frazione si chiama Lami e lì non sono stati più in grado di ritrovare la strada di rientro. Grazie al cellulare la donna è riuscita a chiedere aiuto. Così, intorno alle 16, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per il recupero dei due turisti dispersi. La squadra, viste le difficoltà, ha richiesto l’intervento dell’elicottero del reparto volo di Catania. E si è reso necessario l’uso dell’elisoccorso.

Calatosi dall’elicottero col verricello, un vigile del fuoco ha prima imbracato e issato a bordo la donna e successivamente il figlio.

Le operazioni di recupero e salvataggio si sono concluse positivamente intorno alle 18.30.

Foto e video dei vigili del fuoco.