“Siamo chi siamo”, presentato a Letojanni il docufilm di Matteo Arrigo

Il videmaker messinese ha raccontato la missione in Zambia dello staff del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina

LETOJANNI – È stata una serata ricca di emozioni e commozione quella vissuta al Cineteatro comunale di Letojanni in occasione della proiezione del docufilm “Siamo chi siamo” in cui è stata raccontata l’ultima missione in Zambia dello staff del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Attraverso le immagini e le interviste del fotografo e videomaker Matteo Arrigo sono state ripercorse le fasi più salienti dell’ultima missione in Africa che ha avuto luogo a settembre del 2024 a cui hanno partecipato il cardiochirurgo Sasha Agati primario del reparto, insieme ai cardiologi Silvia Scalera e Paolo Guccione, agli infermieri Giuseppe Trischitta, Angelo Sansone e Francesca Carcione, ai perfusionisti Giuseppe Ciccarello e Samuele Puglisi, al tecnico di radiologia Giovanni Montalbano ed alla volontaria Mariella Grasso.

Poi la proiezione di un video inedito, realizzato sempre da Matteo Arrigo, intitolato “A cuore aperto” in cui viene svelata la personalità del primario Sasha Agati non solo come medico ma soprattutto come uomo. Un’intervista a tu per tu davvero toccante e coinvolgente che ha interessato il pubblico presente, durante la quale sono emersi messaggi importanti che ognuno di noi dovrebbe fare propri.

A portare i saluti per l’Amministrazione comunale il vice sindaco Antonio Riccobene, accompagnato dall’assessora Giusy Risini e dal capogruppo di maggioranza Cateno Ruggeri; presenti anche padre Nicola Antonuccio amministratore parrocchiale, i rappresentanti della Misericordia e del gruppo di donatori sangue Fratres e i volontari dell’associazione Teniamoci per mano Onlus che porta allegria ai bambini ricoverati nei reparti del nosocomio taorminese.

Nel corso della serata è stata data voce ai protagonisti della missione, presenti in sala, che hanno interloquito con i presenti raccontando dal “vivo” l’esperienza forte e vibrante che hanno vissuto. E tra la gioia e le lacrime ci si prepara per la prossima missione, che come anticipato dal dottore Agati, sarà in Camerun. Per questi bimbi il personale medico e sanitario ed i volontari che partiranno, porteranno alcuni giocattoli che sono stati donati da Cristiana Cingari, una ragazzina di Mazzeo (frazione di Taormina) che ad appena un mese è stata una paziente del Ccpm di Taormina con cui è rimasto un legame speciale. Come appendice della proiezione anche una mostra fotografica con l’esposizione di alcune foto scattate proprio in Zambia sempre a cura di Matteo Arrigo.

La serata si è conclusa in allegria con un festoso ballo di gruppo sulle note della canzone “Africa” composta da Giovanni Montalbano che oltre ad essere un radiologo è anche un appassionato di musica che è diventata la colonna sonora della missione.