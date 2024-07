Sicily Beach Volley, al via il Summer Camp

Tra Villafranca e Saponara, quattro giorni con i campioni della pallavolo italiana. Si comincia il 3 luglio

VILLAFRANCA T. – Partirà mercoledì 3 luglio la seconda edizione del Sicily Beach Volley Summer Camp. L’evento, organizzato dalla società tirrenica della Sicily Bvs, dopo il successo della scorsa annata estiva, verrà riproposto con la partecipazione di tanti campioni e giovani. Obiettivo: divertirsi e perfezionare le proprie abilità nella pallavolo e nel beach. Dal 3 al 6 luglio, per quattro giorni, i partecipanti potranno affinare la loro tecnica per quanto riguarda l’indoor, al “PalaCampagna” di Saponara, e il beach al Centro Sicily di Villafranca Tirrena.

Con i campionati nazionali indoor in piena pausa estiva, l’attenzione è attualmente centrata sull’allestimento dei roster in vista della prossima stagione, ma anche sulle attività di beach volley che rappresentano per le società un’ulteriore opportunità di crescita, mantenendo alta l’attenzione anche in periodi apparentemente di calma piatta.

La formula dei camp, proposta spesso per prolungare la coda dei movimenti pallavolistici invernali, fornire opportunità di perfezionamento, ma anche inserire esperienze sulla sabbia e sviluppo di interessi culturali collaterali, si è rivelata spesso stimolante e vincente.

In tale direzione, molto attivo il club di Villafranca Tirrena, ultime due stagioni di permanenza nel campionato nazionale di serie B maschile con la prima squadra, ma anche prima divisione femminile e tanto settore giovanile. Il team del duo Mazza-Mazzulla è una di quelle realtà locali molto presente sul territorio, nell’intero arco dell’anno, con iniziative che trovano nei camp estivi uno dei fiori all’occhiello su cui puntare per creare coinvolgimento e alzare sempre di più l’asticella.

Coach Giannini: “Resta la voglia di divertirsi”

I numeri dei partecipanti sono più che raddoppiati e lo staff tecnico guidato da coach Romano Giannini resta di altissimo livello. Oltre all’allenatore originario di Recanati, saranno presenti Enrico Diamantini, Mattia Gottardo, Davide Saitta e l’ex Nazionale Azzurra e attuale opposto della Consolini Volley in A2, Serena Ortolani. Presente, senza però far parte del gruppo dei formatori, Davide Mazzanti, tecnico di Trentino Volley in A2 femminile, precedentemente Head Coach della Nazionale italiana femminile.

Coach Giannini, tecnico di Civitanova in SuperLega, nonché della Rappresentativa Marche per il Trofeo delle Regioni e docente nazionale dei corsi per allenatori della Fipav, racconta cosa aspettarsi.

Coach Romano Giannini

“Sicuramente c’è la soddisfazione di ripetere quest’esperienza – spiega coach Romano Giannini – nata più di un anno fa da una chiacchierata con Nelly e Carmelo. Il primo camp ha riscosso evidentemente successo tanto che abbiamo deciso di ripeterla e i numeri sono aumentati. Motivo per cui quest’anno ci saranno delle novità, cambierà un po’ il format ma di base resterà la voglia soprattutto di divertirsi. Con i colleghi assistenti e gli organizzatori lavoreremo per far sì che i ragazzi che parteciperanno possano vivere delle giornate di divertimento, aggregazione e sana pallavolo estiva, diversa da quella che facciamo durante l’anno. L’auspicio è divertirsi come l’anno scorso e anche di più”.

Il programma del Camp

Mercoledì, 3 luglio.

Mattina: arrivo e sistemazione in hotel dei partecipanti; conferenza stampa di presentazione e consegna kit abbigliamento.

Pomeriggio: allenamento in palestra indoor a “PalaCampagna” di Saponara o al Centro Sicily di Villafranca Tirrena.

Sera: Serata danzante in noto locale del posto.

Giovedì, 4 luglio.

Mattina: Allenamento in palestra indoor a PalaCampagna di Saponara o al Centro Sicily di Villafranca Tirrena.

Pomeriggio: allenamento in palestra indoor a PalaCampagna di Saponara o al Centro Sicily di Villafranca Tirrena; punto stampa con la presenza dell’ex allenatore della Nazionale Davide Mazzanti.

Venerdì, 5 luglio.

Escursione all’isola di Lipari; allenamento presso Palazzetto dello Sport di Lipari; mare e shopping.

Sabato, 6 luglio.

Torneo di chiusura camp con semifinali e finali al pomeriggio, premiazione e saluti.

