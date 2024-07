Signorino in audizione alla Camera per Invece del ponte

Appuntamento in audizione stamattina nell'VIII Commissione

Ponte sullo Stretto. Lunedì 8 luglio alle 11,20, nell’ambito dell’esame del disegno di legge sulle disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, l’VIII Commissione della Camera dei deputati ascolta in audizione l’economista Guido Signorino. Il docente dell’Università di Messina, ed ex vicesindaco e assessore della Giunta Accorinti, interviene in rappresentanza dell’associazione “Invece del ponte – cittadini per lo sviluppo sostenibile dell’area dello Stretto”.

In primo piano la presentazione ai parlamentari “dei molteplici aspetti giuridici e amministrativi contenuti nel testo all’esame, che rischia di essere un ennesimo regalo ai privati”, sottolinea in una nota “Invece del ponte”.

Articoli correlati