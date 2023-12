Sinergo, il nuovo ambulatorio medico polispecialistico a Contesse VIDEO - Tempostretto

Redazionale. Sarà presidio per il recupero e la riabilitazione funzionale

Si è svolta domenica 17 dicembre la giornata di presentazione di Sinergo, il nuovo ambulatorio medico polispecialistico e presidio per il recupero e la riabilitazione funzionale sito a Messina, in Via Contesse 10C. In locali progettati con assoluta attenzione ad ogni dettaglio, dedicati all’accoglienza dei pazienti, alle terapie individuali, agli studi medici e dotati di palestra attrezzata riabilitativa e macchinari di ultima generazione, il Poliambulatorio multidisciplinare offre servizi sanitari di medicina specialistica, di diagnostica e riabilitazione.



Le parole del direttore sanitario Davide Milone, medico chirurgo specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione: “Oggi inizia una nuova avventura. La nostra equipe è composta da medici e professionisti sanitari che lavorano in sinergia tra loro, guidando il paziente in un percorso di cura e riabilitazione, mirato alla salute ed al benessere globale. Ci impegniamo giorno per giorno a seguire ed educare il paziente, consapevoli che la salute non dipende solo dalla cura, ma da uno stile di vita equilibrato e dinamico. Il nostro obiettivo è fornire ai pazienti il più alto standard qualitativo e divenire una Struttura di riferimento per il territorio”.



Presenti all’inaugurazione, il sindaco di Messina, Federico Basile, l’assessore agli eventi Massimo Finocchiaro, il vicepresidente della commissione Salute, servizi sociali e sanitari dell’Ars Calogero Leanza, oltre ad una nutrita rappresentanza di professionisti ed amici.



Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.sinergomed.it, tramite i canali social Facebook e Instagram o contattando la struttura ai numeri

📲 379 1644048

☎ 090 2142513

Poliambulatorio Sinergo

Via Contesse, 10/C, Messina