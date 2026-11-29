Trionfo per il Ct Vela. Il prestigioso risultato, a Monastir, in Tunisia, lo fa diventare il numero 428 al mondo

Prestigioso risultato per il messinese Giorgio Tabacco e il Ct Vela. Il messinese, classe 2003, ha vinto il Challenger M50 di Monastir in Tunisia, battendo il francese Gabriel Debru (numero 554 al mondo), in due set 7-5 e 6-3.

Per Tabacco, 63mila dollari di montepremi e una scalata di 148 posizioni nella classifica mondiale: ora è il numero 428. Il tennista messinese aveva superato in semifinale il russo Semen Pankin (423 del ranking) con un duplice 6-3.

“Traguardo storico per il tennis messinese. Mai nessuno prima d’ora era riuscito a raggiungere un risultato così importante nel circuito Challenger. E non è ancora finita”, così aveva commentato Tennis e Vela Messina al momento del raggiungimento della finale.

Foto dalla pagina Fb di Tennis e Vela Messina.