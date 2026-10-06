Slalom Torregrotta-Roccavaldina. Si avvicina il momento del via, ultime ore per iscriversi

Completati i lavori di manutenzione e preparazione del percorso, mercoledì chiudono le iscrizioni, giovedì la presentazione ufficiale

Si avvicina il momento del 31° Slalom Torregrotta-Roccavaldina e cresce l’attesa per l’appuntamento del prossimo fine settimana, quando la gara organizzata da Top Competition porterà sulle strade dei due Comuni messinesi il settimo round del Campionato Nazionale Slalom. La gara è valida anche per il Campionato Siciliano, con coefficiente 1,5. Sono ormai le ultime ore utili per completare le adesioni: le iscrizioni resteranno aperte fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 7 ottobre. L’organizzazione attende quindi gli ultimi ingressi per definire un elenco partenti che si preannuncia particolarmente interessante, con la consueta presenza dei piloti messinesi e l’attesa partecipazione di concorrenti provenienti da oltre Stretto.

Nel frattempo sono stati completati tutti i lavori di manutenzione e preparazione del percorso. Le attività hanno riguardato la pulizia e la diserbatura del tracciato e tutte le operazioni necessarie a predisporre il percorso in vista della manifestazione, definendo il lavoro organizzativo portato avanti nelle ultime settimane in collaborazione con il territorio. Il prossimo appuntamento sarà quello con la stampa e con le istituzioni.

Le informazioni operative in vista della gara del weekend

Giovedì 8 ottobre, alle ore 17.30, si svolgerà infatti la presentazione ufficiale del 31° Slalom Torregrotta-Roccavaldina, alla quale sono invitati tutti gli organi di informazione. Nel corso dell’incontro interverranno i rappresentanti di Top Competition, delle Amministrazioni Comunali di Torregrotta e Roccavaldina e il Direttore di Gara, che illustreranno gli aspetti principali dell’edizione 2026, il programma del fine settimana e le caratteristiche della manifestazione.

Il programma sportivo entrerà nel vivo sabato 10 ottobre con le verifiche ante-gara, mentre domenica 11 ottobre il briefing obbligatorio per tutti i conduttori è previsto alle ore 7.00 presso l’allineamento della SP 59 km 0+200, nell’area centro servizi dell’ex Mattatoio Comunale di Torregrotta. Alle 8.30 scatterà la ricognizione del percorso, seguita dalle tre manche di gara.

Lo scorso anno, nell’edizione del trentennale, il successo andò a Emanuele Schillace su Radical SR4 Suzuki, davanti a Girolamo Ingardia su Gloria B5 Suzuki e Giuseppe Giametta su Gloria B5 Suzuki. Per Schillace fu una vittoria decisiva anche per il campionato, perché proprio a Torregrotta-Roccavaldina il pilota messinese si laureò Campione Italiano Slalom 2025.