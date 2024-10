Smart working: che cosa occorre per allestire un ufficio in casa

Redazionale

Redazionale – Sebbene il periodo della pandemia sia ormai alle spalle, si parla ancora molto di smart working. Per diverse professioni, è previsto almeno un giorno a settimana di lavoro agile da casa. Non solo, i lavoratori prediligono quelle aziende che incentivano lo smart working al fine di ottenere un migliore equilibrio tra vita privata e professionale. Inoltre, tanti professionisti svolgono un’attività autonoma che non richiede un vero e proprio ufficio. Basti pensare ai content creator che si vedono sui social network, a chi ha uno shop online oppure fa il consulente utilizzando il mezzo informatico. Qualunque sia l’esigenza, in numerosi decidono di ricavare uno spazio di lavoro anche a casa. Per riuscirci basta davvero poco cioè una scrivania, una seduta e una cassettiera.

Una seduta comoda

Il segreto per lavorare da casa ed essere produttivi tanto quanto in ufficio è la sedia. Potrebbe sembrare

un’affermazione azzardata ma la seduta gioca un ruolo decisivo quando si tratta di smart working.

Insomma, optare per mobili da ufficio ergonomici ripaga sul lungo periodo evitando di andare incontro a

mal di schiena e dolori dovuti a una postura errata.

Una sedia da ufficio ha uno schienale inclinabile, l’altezza regolabile, rotelle e comodi braccioli, cioè tutto il necessario per assicurare il massimo comfort. Chi lavora seduto la maggior parte della sua giornata, deve obbligatoriamente investire molte attenzioni nella scelta della sedia per il lavoro altrimenti se ne pente amaramente quando si ritrova con la schiena dolorante.

La scrivania

Moderna o classica che sia, la scrivania è l’elemento imprescindibile per uno spazio di lavoro. Da preferire

ampia e larga, va scelta in base al tipo di attività svolta. Chi avesse la necessità di occupare il minor spazio

possibile, può trovare la soluzione ai suoi problemi adottando un piano a ribalta e allunghi laterali che

moltiplicano la superficie a disposizione.

Inoltre, nel caso in cui non ci fosse una stanza da dedicare allo smart working, lo stile della scrivania deve

armonizzarsi con il resto dell’ambiente altrimenti l’estetica ne risente. Grazie alle tantissime soluzioni presenti sul mercato, chiunque può portare avanti la sua attività anche comodamente da casa e sempre

più persone in futuro lo faranno perché diversi settori si stanno muovendo proprio in questo senso.

Una cassettiera

In un home office serve anche una cassettiera che funga da schedario e archivio. Documenti, fatture,

progetti, contratti e corrispondenza vanno conservati in modo ordinato e intelligente: non c’è modo migliore di farlo se non con un casellario. Comodo e pratico grazie ai tanti cassetti, lo schedario consente di mantenere l’ordine materiale e, di conseguenza, anche quello mentale.

Per risparmiare spazio e ricavare una postazione con il minor ingombro possibile, sarebbe meglio preferire una cassettiera con le rotelle da sistemare sotto la scrivania. Durante l’orario di lavoro, lo schedario che funge anche da piccolo magazzino con le scorte di cancelleria, si trova accanto alla scrivania. Quando è ora di chiudere tutto, l’archivio scivola sotto senza ingombrare.