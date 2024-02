Sono messinesi i campioni del mondo della pizza a "quattro mani". Trionfa... "Caronte"

Pizza senza frontiere" di Rimini

GIARDINI NAXOS – Si è conclusa con un trionfo senza precedenti la partecipazione dei rappresentanti siciliani al “Pizza senza frontiere, world pizza games” di Rimini. Il team della “Federazione italiana pizzaioli”, guidato da Giuseppe Santoro, ha conquistato il podio grazie alla maestria dei pluripremiati pizzaioli Corrado Bombaci (Avola), Natale Finocchio e Massimo Sollenni (entrambi di Santa Teresa di Riva), insieme a Gaston Conti Ferraro di Giardini Naxos, già vincitore dell’edizione precedente.

La coppia composta da Conti Ferraro e Bombaci ha presentato ai giudici una pizza straordinaria denominata “Caronte”. La ricetta, frutto della collaborazione a quattro mani, ha saputo stupire per l’uso sapiente degli ingredienti tipici siciliani: vellutata di broccoli, provola affumicata, stracciatella di bufala siciliana, cipolla caramellata, salsiccia al ceppo cotta a bassa temperatura del presidio slow food di Linguaglossa e maionese di nduja. Una vera e propria sinfonia di sapori che ha conquistato il palato dei giudici e li ha portati a conferire il primo premio al team siciliano.

Roberta Rinci e Giada Santoro, rappresentanti della “Fip”, hanno coordinato la trasferta a Rimini, dove circa 700 concorrenti si sono sfidati in una serie di gare appassionanti, che spaziavano dal freestyle alla preparazione della pizza in pala, dalla pizza “Napoletana” contemporanea al dessert pizza, fino alle gare di velocità e molto altro ancora. La manifestazione ha visto la partecipazione di team provenienti da diverse regioni italiane, tutti affiliati alla “Fip”, sia a livello nazionale che internazionale.

Il presidente della “Fip”, Giuseppe Santoro, ha sottolineato l’importanza di valorizzare il territorio e gli ingredienti locali, unendo con un ponte gastronomico ideale la Sicilia e la Calabria. “Faccio i complimenti al team siciliano”, ha dichiarato Santoro, attualmente in Australia per impegni di lavoro, “ma la nostra attività non si ferma qui. Abbiamo già in programma una trasferta a Las Vegas, dove il pizzaiolo Daniel Nicotra di Linguaglossa rappresenterà la nostra federazione al ‘Pizza Expo’ nel mese di marzo. Auguriamo a lui e a tutto il team il miglior successo”.

Il successo dei pizzaioli siciliani a “quattro mani” al “Pizza senza frontiere” di Rimini è un ulteriore conferma del talento e della maestria che caratterizzano la tradizione culinaria dell’isola, portando in alto il nome della Sicilia nel panorama internazionale della pizza.