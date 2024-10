Sp 35 Ponte Schiavo-Pezzolo, “massi e fango ma nessun intervento”

Il consigliere della Prima Circoscrizione Spuria denuncia la situazione della strada provinciale di Messina

MESSINA – Il maltempo della scorsa settimana ha peggiorato la situazione nel tratto tra Ponte Schiavo e Pezzolo, lungo la strada provinciale 35. Massi e fango, presenti da otto giorni, ostacolano il passaggio. Antonino Spuria, consigliere della Prima Circoscrizione, sottolinea che “non è stato fatto nessun intervento. È solo stato applicato un pezzo di nastro colorato” e segnala a tutte le autorità: dal sindaco Basile della Città metropolitana alla prefettura, al comando dei carabinieri e la presidenza della Prima Municipalità.

Evidenzia il consigliere: “La strada si trova in totale stato di abbandono. Dalle ultime piogge della settimana scorsa la situazione si è molto aggravata. La strada che collega Pezzolo-Altolia in contrada Costa del Capitano (Fiumeospedale) è interrotta. E si tratta di una strada che è stata di vitale importanza durante l’alluvione che ha colpito in particolare Altolia nel 2009. Riguardo alla contrada Vina-Liuzzo, è rischioso percorrerla. In generale, nella Sp 35, in più parti ci sono frane, terriccio e pietre sulla carreggiata a causa delle ultime piogge”.