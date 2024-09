SS Milazzo, Cassaro decide l’andata di coppa. Sbancato il “Fresina”

La formazione mamertina si aggiudica l'andata del primo turno della competizione. Domenica il ritorno al "Salmeri"

MILAZZO – Il Milazzo inaugura con una vittoria esterna la stagione 2024/25. Nell’andata del primo turno della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza, disputata al “Fresina” di Sant’Agata di Militello, i ragazzi di mister Bognanni si impongono sull’Asd Rosmarino per una rete a zero grazie ad un gol di Cassaro in avvio.

L’esultanza di Cassaro. Il difensore rossoblù ha deciso la sfida del “Fresina” – foto di Nino La Rosa

L’analisi

Ottimo primo tempo dei rossoblù che approcciano la partita imponendo un ritmo frenetico, culminato con un paio di chances importanti prima del gol e, successivamente, sfiorando il raddoppio in almeno due occasioni nel corso della prima frazione. Nella ripresa il Milazzo ha cercato di gestire il vantaggio allentando i tempi di gioco.

Di contro, la formazione della Rosmarino, ha sfoderato una prestazione molto generosa, creando diversi patemi, soprattutto nel finale di gara quando uno straordinario intervento di Piccioni ha blindato il risultato.

Mister Bognanni si presenta con il modulo 3-5-2 già collaudato nei test amichevoli. Il terzetto difensivo è formato dall’esperto Cassaro, Dama e dal giovane Foti davanti a Piccioni. Gli esterni sono l’altro Juniores Locantro a sinistra e Franchina che presidia la corsia di destra; Gatto, Corso e Scolaro al centro del campo dietro la coppia d’attacco composta da La Spada e dal redivivo Kari.

Presenti al “Biagio Fresina” circa cinquanta supporters mamertini al seguito dei propri beniamini. Tanti i cori in ricordo del grande tifoso Alessandro.

Mister Bognanni. Il tecnico era all’esordio ufficiale sulla prestigiosa panchina del Milazzo – foto di Nino La Rosa

La cronaca

Il Milazzo parte con il piede sull’acceleratore e crea subito due grandi occasioni nel giro di sessanta secondi. Al 8′ Kari si presenta a tu per tu con Sendin e calcia a botta sicura ma il portiere di casa si supera con un intervento d’istinto. Sul conseguente corner La Spada schiaccia di testa in solitudine, la sfera esce di un nonnulla. Sul ribaltamento di fronte, ci prova Santino Biondo; il suo tentativo non centra il bersaglio. Al 11′ il gol che decide il match: corner di Gatto e Cassaro gira di testa alle spalle di Sendin, bagnando con la gioia personale il suo esordio in maglia rossoblù. La Rosmarino reagisce al 19′ ancora con Biondo che calcia di destro dal limite, Piccioni vola e toglie la sfera dall’incrocio dei pali. Al 23′ La Spada tenta il colpo da biliardo, Sendin si distende e devia in corner.

I rossoblù cercano di abbassare i ritmi e gestiscono il possesso palla. Al 26′ il giovane difensore Foti è costretto a lasciare il campo per infortunio, al suo posto subentra l’altro neo acquisto Ozawje. Mister Bognanni è costretto a fare uscire anche Corso per inserire Salamone, ristabilendo così il numero minimo di under previsti da regolamento. Al 43′ cross velenoso da sinistra, Piccioni è costretto ad un’uscita in tuffo. Al 46′ il Milazzo sfiora il raddoppio con Kari che da colpisce di testa da buona posizione spedendo alto un pallone invitante su corner di Gatto.

Due fiammate, una per parte, nel primo minuto della ripresa. Un perfetto lob di Gatto pesca Kari in area, sponda di quest’ultimo per La Spada la cui girata repentina è deviata in corner. Sull’altro fronte Biondo, il migliore dei suoi, prova a sorprendere Piccioni dalla distanza, il suo tentativo si spegne a lato non di molto. Al 50′ altra importante occasione per il Milazzo, La Spada con un sontuoso tocco d’esterno pesca Locantro sulla sinistra, la sua conclusione lambisce la traversa.

La partita attraversa una fase di stanca, i carichi di lavoro e il caldo incidono notevolmente. Al 68′ i ragazzi dell’allenatore-presidente Tomasi vanno vicini al pareggio, Ndumu dal limite scaglia una sassata che costringe Piccioni ad un ottimo intervento in tuffo, sulla ribattuta da pochi passi e da posizione decentrata Biondo spedisce a lato. Mister Bognanni getta nella mischia Diallo Diakitè, autore di un paio di ottime giocate. Finale in sofferenza per il Milazzo. Al 89′ spiovente teso di di Di Maria dalla linea di fondo, Cassarà manca il pallone a ridosso della linea di porta. Novanta secondi dopo traversone da destra di Pesetti, colpo di testa di Galati, con Piccioni che compie una parata prodigiosa deviando la sfera sulla traversa.

La positiva performance dei rossoblù ha confermato quelle che erano le ottime impressioni acquisite nei test amichevoli. Domenica 8 settembre è previsto il return-match al “Marco Salmeri”.

Tifosi mamertini al seguito della squadra – foto di Nino La Rosa

Il tabellino del match

A.S.D. ROSMARINO – MILAZZO 0-1

A.S.D. ROSMARINO: Sendin, Galati, Ferrara F., Ghirardi, Morana (88′ Pesetti), Muschio (79′ Pruiti Ciarello), Biondo, Vergara, Cardella (51′ Ndumu), Di Maria, Sirvent (79′ Cassarà). A disposizione: Lussetti, Rizzo, Carini, Ipsaro. All. Tomasi

SS MILAZZO (3-5-2): Piccioni; Foti (26′ Ozawje), Cassaro, Dama; Franchina (87′ Bucolo), Corso (26′ Salamone), Gatto, Scolaro, Locantro; Kari (75′ Diallo Diakitè), La Spada. A disposizione: Mazzeo, Iannello, Impalà, Coppolino, Ferrara P. All. Bognanni

Arbitro: Patrizio di Palermo – Assistenti: Pino di Barcellona P.G. e Marino di Palermo

Marcatori: 11′ Cassaro

Note: ammoniti Kari (M), Morana (A), Muschio (A), Vergara (A)

Nelle foto di Nino La Rosa: in alto il gol di Cassaro. In basso, da sinistra: l’esultanza di Cassaro, mister Bognanni e il ringraziamento ai tifosi

