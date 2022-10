Ssd UniMe al debutto in C femminile contro Modica - Tempostretto

Dopo la promozione dello scorso anno la squadra universitaria giocherà la Serie C nel girone B

MESSINA – Tutto pronto in casa Ssd UniMe per l’imminente debutto stagionale nel campionato di pallavolo di Serie C femminile. Sabato prossimo, 29 ottobre, con inizio alle ore 18:30 presso il Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria, il gruppo allenato da Paola Laganà e dal vice Daniele Chité scenderà in campo per la prima ufficiale di questa stagione contro Modica: avversario tosto che sin da subito, quindi, metterà a dura prova il team universitario.

Dopo l’esaltante cavalcata della scorsa stagione, conclusa con la promozione in Serie C con largo anticipo, il settore pallavolo del club messinese, coordinatore dal responsabile Salvatore De Domenico, ha deciso di dare fiducia al gruppo di lavoro, atlete e staff tecnico, che cosi bene hanno fatto nel campionato scorso. Al gruppo di atlete riconfermate, inoltre, si aggiungono 3 giocatrici rientrate alla base per fine prestito, e 2 nuove ragazze, inserimenti utili per garantire al Coach ampiezza nella rosa e, quindi, maggiore possibilità di scelta in un campionato lungo ed impegnativo come la Serie C.

Il girone B di Serie C

Saranno 11 le squadre che si daranno battaglia in questo torneo: oltre alla Ssd UniMe, ai nastri di partenza altre due messinesi (Polisportiva Nino Romano Milazzo e Messina Volley), la siracusana Genovese Umberto Volley, la Pvt Modica e, infine, tutte le altre arriveranno dal catanese (Volley Academy WeKondor, Cyclopis, Golden Volley Acicatena, Amici del Volley e Funivia dell’Etna). Nella stessa categoria, ma nel girone A, un’altra messinese: la Limochef Capo D’Orlando.

Roster dell’Ssd UniMe

Questo il roster delle atlete universitarie impegnate nel torneo di Serie C femminile: Anna Giamporcaro e Federica Currò (palleggiatrici), Silvana Natoli e Gabriella Miduri (Liberi), Nella De Francesco e Denise Zingales (opposti), Paola Alibrandi, Claudia Gravagno e Giulia Maisano (centrali), Chiara Mazzeo, Silvia Migale, Chiara Salvatore, Simona Salvato, Martina Falconi e Marika Arena (schiacciatrici). Al fianco di Coach Paola Laganà confermato il secondo Daniele Chitè, mentre Franco Donato ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico. Completa il quadro tecnico-dirigenziale Gianluca Mazzeo.