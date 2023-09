Stabilizzazione lavoratori Covid Irccs Piemonte neurolesi, la Cisl Fp diffida il commissario - Tempostretto

Si chiede di rettificare o sospendere la procedura. Continua intanto il sit in degli Oss Covid rimasti esclusi dalle procedure di stabilizzazione

MESSINA – “Siamo stati costretti a diffidare il commissario straordinario di Irccs Neurolesi-Piemonte a rettificare o sospendere la procedura di stabilizzazione di tredici lavoratori precari Oss Covid”. Il segretario senerale della Cisl Fp Messina Giovanna Bicchieri interviene nuovamente sulla stabilizzazione degli Oss dell’Irccs Neurolesi-Piemonte. “Al Commissario – spiega – abbiamo inoltrato una nota sottoscritta dal nostro legale nella quale contestiamo la possibile condotta antisindacale, derivata dal fatto di non avere costituito il tavolo aziendale per il confronto sui criteri di priorità delle stabilizzazioni e di aver proceduto in maniera unilaterale a stabilizzare, tra gli aspiranti, unità che non hanno mai partecipato ad un concorso pubblico definitivo. Non riusciamo a comprendere – prosegue il segretario – quale sia la reale motivazione di tanta ostinazione che porta travisare la norma e il protocollo d’intesa regionale sulle stabilizzazioni. Nei giorni scorsi abbiamo scritto anche all’assessore regionale alla sanità Volo che ha sottoscritto insieme alla Cisl Fp, unica organizzazione per il comparto Funzione pubblica, il protocollo nel tentativo di sanare la situazione, vista anche l’esasperazione degli esclusi. I lavoratori, alla luce anche dell’aumento dei casi covid – conclude la Bicchieri – vanno sicuramente stabilizzati tutti, ma prima gli aventi diritto, poi tutti gli altri secondo i criteri di priorità stabiliti a livello regionale”. Continua intanto il sit in degli Oss Covid rimasti esclusi dalle procedure di stabilizzazione in presidio permanente presso gli uffici amministrativi dell’Irccs Neurolesi Piemonte di Villa Contino.