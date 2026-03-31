Successi per Messina Volley e Nino Romano, la Team Volley maschile cede al quinto

I risultati delle messinesi impegnate nella 20ª giornata dei campionati di serie C maschile e femminile nel weekend

Nella 20ª giornata del campionato di Serie C femminile, il Messina Volley si impone con un netto 3-0 in casa del New Team Torregrotta. Le ragazze di Marcela Nielsen conquistano 3 punti importanti che gli consentono di mantenere la terza piazza della classifica, utile in ottica play-off, contro la giovane compagine di mister Daniele Sottile. Giornata di derby tra messinesi inoltre con il successo della capolista Amando contro la Team Volley Messina, della Futura Santa Teresa contro Barcellona, della Nino Romano Milazzo contro l’Unime e della Volley ’96 in casa del Giardini.

“Bella vittoria in trasferta per le nostre ragazze – commenta il direttore generale del Messina Volley Pietro Fazio – in cui il nostro tecnico ha fatto girare tutte le atlete in modo tale da poterle provare in vista della prossima partita. Sul campo abbiamo avuto un buon ritmo di gioco contro delle avversarie giovani. E’ importante confermarci nelle prossime partite per ottenere un buon piazzamento in vista dei play-off”.

Nel campionato maschile la Team Volley Messina gioca una vera e propria maratona nello scontro playoff contro Modica. La formazione ospite si presenta a Messina con tre elementi della Serie A3, match totalmente diverso quindi da quello dell’andata dove i peloritani prevalsero per tre set a zero. In un PalaTracuzzi gremito tre set sono andati ai vantaggi, il tiebreak stesso è continuato ad oltranza ed è stato il set con più punti dell’intera partita. Quasi tre ore in campo tra le due squadre con Modica che la spunta in un match in cui individuare un vincitore ed uno sconfitto è crudele.

Franco Donato, dirigente/allenatore della Team Volley Messina al termine del match: “Una bellissima pallavolo stasera, credo anche il pubblico si sia divertito. L’amarezza per quel secondo set dove eravamo quattro punti avanti. Abbiamo recuperato due set di svantaggio e abbiamo ottenuto un punto che ci permette di restare davanti al Modica in classifica. Senza recriminare per assenze e infortuni siamo comunque rimasti lucidi, quasi tutti i set sono andati ai vantaggi, serviva anche un pizzico di fortuna. Finalmente, aggiungo, abbiamo visto il PalaTracuzzi pieno, questo è importante e ci riempie di gioia, la pallavolo merita di essere più seguita dal pubblico. Nonostante le difficoltà, non ci alleniamo più nella palestra in cui giochiamo dopo la chiusura della Juvara, i ragazzi stanno tenendo”.

Messina Volley – Torregrotta 3-0

Le peloritane mantengono lo stesso ritmo per tutto il match, imponendo il proprio gioco con l’impeccabile difesa peloritana guidata dal libero Miriam Colombrita e l’attacco cinico, coordinato dalle palleggiatrici giallo-blu. Primo set con le ospiti avanti di 4 punti (1-5) con Michela Laganà, Sara Arena e Nielsen. Coach Sottile chiama la pausa, ma il Messina Volley vola a +7 (1-8) con Nielsen, Laganà e Barbora Basile. L’ace di Giulia Mondello determina il +9 (7-16) per le peloritane ed il secondo discrezionale per la squadra di casa. Al rientro nuovo break ospite che concretizza il +15 (7-22). Due spunti di Laganà chiudono il set (+16; 9-25) appannaggio del Messina Volley. Secondo in equilibrio fino al 5 pari, quando le ospiti volano a +6 (5-11) con Mondello, Alessandra Cuzzola, Basile e Arena. Sottile chiama time-out, ma il Messina Volley viaggia a testa bassa e piazza il +12 (8-20) con Mondello e Nielsen. Le peloritane mantengono il ritmo e portano a casa il secondo parziale per 25-10. Set successivo con il Messina Volley a +6 (2-8) con Mondello e Basile. L’ace di Giorgia Runci caratterizza il +8 (4-12) per le giallo-blu, con il coach locale a chiedere la pausa. Al rientro Marika Arena e Basile firmano il +11 (4-15) e le stesse attaccanti peloritane, inseme al centrale Arena S., concretizzano il +14 (5-19). Secondo discrezionale per la squadra di casa con il Messina Volley a tracciare il +16 (5-21). Le locali reagiscono con Alice Costa che accorcia a -12 (11-23). Basile sigla il match-point (11-24), anteprima della vittoria giallo-blu (11-25).

Risultati 20ª giornata campionato femminile

Torregrotta – Messina Volley 0-3

Giardini del Volley – Volley 96’ Milazzo 1-3

Amando Ionica – Team Volley Messina 3-0

Randazzo – Zafferana 3-2

Polisportiva Nino Romano – Ssd UniMe 3-0

Futura Santa Teresa – Barcellona 3-1

Classifica Serie C girone B f

Amando Ionica 56; Futura Volley Santa Teresa 52; Messina Volley 51; Nino Romano 50; Volley ’96 Milazzo 32; Barcellona 28; Zafferana 25; Randazzo 25; Ssd UniMe 19; Giardini del Volley 15; Torregrotta 6; Team Volley Messina 1 punto.

Team Volley Messina – Modica 2-3

La formazione di casa si schiera con Grimaldi-Cucinotta sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori Arena e De Francesco, al centro Ponnambalanar e Vimuthi con Germanà libero. Durante il primo set doppio cambio Donato-Spavara mentre a partita in corso in più di un’occasione l’ingresso di Bartolomeo in battuta. A fine match quattro in doppia cifra per la Team Volley Messina: De Francesco (23), Cucinotta e Arena (entrambi 18), Ponnambalanar (14) con Vimuthi che realizza cinque muri.

Squadre che iniziano subito forte, prova la fuga Modica in due occasioni, Messina resiste e nel finale con arrivo punto a punto si vede annullare due set point, gli ospiti incasseranno il parziale per 27-29. Nel secondo scappano i peloritani sul 9-6, la reazione del Modica non arriva e i biancorossi toccano il massimo vantaggio sul 20-15. Nel finale si procurano tre set point sul 24-21, contro parziale degli ospiti di 1-6 e altro set ai vantaggi che prende la strada di Modica sul 25-27. Nel terzo finalmente la reazione di Messina porta al primo set. Lungo il cammino per arrivarci si inizia dall’8-3. Nuovo massimo vantaggio sul 13-7 dei peloritani, Modica torna in scia sul 16-15, ma i locali riallungano fino al 24-17 chiudendo poco dopo col tocco di seconda di Grimaldi per 25-18.

Nel quarto battaglia vera, prima break per Messina, poi recupero e sorpasso per Modica. Le squadre restano punto a punto fino al 17-17. Nel finale nuova fuga locale dal 20-20 in poi, il set arriva di misura ma non ai vantaggi. Arena mette giù il pallone del 25-23 che manda le squadre al tiebreak. Nel set decisivo prova ad allungare Messina col muro di Vimuthi sul 9-7, seguono sei punti consecutivi degli ospiti per il 9-13. Modica si vede dimezzare il vantaggio ma arriva a match point sul 12-14, Messina li annulla e ne annullerà altri sette. Inizia infatti una furiosa lotta punto a punto con match point in palio, quattro anche per Messina che saranno annullati. Al decimo per Modica, sfruttando un errore nella metà campo locale, gli ospiti festeggiano la vittoria dopo 41 minuti di gioco solo quinto set sul punteggio record di 28-30.

Risultati 20ª giornata campionato maschile

Astra Ct – Misterbianco 3-0

Ragalna – Pedara 1-3

Team Volley Messina – Modica 2-3

Gela – Paternò 3-0

Pozzallo – Giarratana 0-3

Riposava Giarre

Classifica Serie C girone B m

Gela 52; Giarratana 48; Giarre 42; Pozzallo 32; Team Volley Messina 27; Modica 27; Ragalna 21; Misterbianco 17; Astra Ct, Pedara 13; Paternò 8.