Super luna blu, la foto da Terme Vigliatore fa il pieno di like sui social

Lo scatto di Michele Isgrò in poche ore è divenuto virale sul gruppo Fb di Nikon Italia

La super luna blu regala una nuova soddisfazione a Michele Isgrò, uno scatto realizzato durante la notte di luna piena del 19 agosto, è diventato virale sulla pagina social Nikon Italia, gruppo che riunisce circa 45mila appassionati ed esperti di fotografia. L’immagine che ancora oggi continua a crescere, ha destato subito interesse e stupore con una crescita vertiginosa che nelle prime ore ha raggiunto la media di 1 like ogni 2 secondi posizionandosi tra le foto più cliccate della pagina.

Lo scatto è frutto di una doppia esposizione, come scrive Michele Isgrò nel post a corredo della foto. Si tratta di una tecnica conosciuta nel campo della fotografia paesaggistica come HDR (High Dynamic Range), un processo che aumenta la gamma dinamica oltre ciò che viene catturato dai sensori della fotocamera. In questo modo è stato possibile ottenere l’immagine nitidissima della luna con tutti i dettagli di chiaro scuro dei crateri ma anche il bagliore del cielo che normalmente vediamo con con gli occhi ma che le fotocamere non riescono a fondere immediatamente con la nitidezza.

La foto è stata scattata da Terme Vigliatore alle ore 1:51 nella notte del 19 e 20 agosto al ritorno da una notte di scatti presso il Lago Maullazzo situato nel Parco dei Nebrodi alle pendici del Monte Soro. E’ stata utilizzata una fotocamera Mirrorles Nikon Z8 con teleobiettivo 200/500 su treppiedi. I dati di scatto sono ISO 64 f 9 1/125 per la nitidezza ISO 64 F 8 5s per il bagliore come riportato dai dati exif dei file RAW pubblicati tra i commenti.

“Il gruppo Nikon Italia non ha finalità commerciali, nasce nel 2014 come punto d’incontro per tutti i possessori di fotocamere ed obiettivi della multinazionale giapponese. Si condividono esperienze tecniche ed ovviamente gli scatti realizzati al fine unico di migliorarci insieme” spiega l’Amministratore e Fotografo Leo Maria Scordo che dal Veneto insieme ad una ventina di moderatori sparsi per l’Italia seleziona e approva i contenuti di maggiore qualità.

Un periodo positivo per Michele Isgrò, la super luna segue il recente successo ottenuto dalla foto dell’Etna, inserita tra le dieci migliori immagini pubblicate dal National Geographic Espana nel mese di luglio 2024. Il modo migliore per celebrare la Giornata Mondiale della Fotografia che ricorre proprio il giorno dello scatto, il 19 agosto, con lo scopo di celebrare l’arte della fotografia come forma di espressione artistica e strumento per preservare la memoria storica e culturale.