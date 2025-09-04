Tangenziale Messina, lunghe code sul viadotto Telegrafo

Un restringimento per lavori programmati ha imbottigliato per oltre un'ora gli automobilisti diretti in città

Messina – Puntuale giornata di disagi per chi arriva a Messina dall’autostrada A20 Messina -Palermo. Un restringimento di carreggiata subito dopo la barriera di Villafranca ha contribuito ad alimentare una lunga coda, in poco tempo le auto si sono ritrovate imbottigliate dal casello alla galleria Telegrafo, anche all’interno della galleria.

Le segnalazioni

Oltre un’ora fa i primi disagi, documentati dalle segnalazioni sui gruppi Facebook e dai nostri lettori in fila.

Lavori programmati

Il restringimento, adottato per consentire dei lavori di manutenzione del verde programmati, è stato rimosso poco prima delle 13 e gli automobilisti, subito dopo, hanno ripreso lentamente a procedere.