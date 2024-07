Taomoda Week, al via la 25esima edizione con i primi premiati dei Tao Awards

Il Gala si terrà sabato 20 luglio al Teatro Antico

TAORMINA – Manca ormai poco al Gala TAOMODA AWARDS, l’evento clou della Taomoda® Week, la rassegna internazionale ideata e presieduta dalla giornalista Agata Patrizia Saccone, che quest’anno celebra la sua 25esima edizione. Il Gala si terrà sabato 20 luglio al Teatro Antico di Taormina e sarà l’occasione per premiare le eccellenze del Made in Italy. I primi nomi dei premiati sono già stati annunciati: Marco Bizzarri, CEO del Gruppo Gucci, Elisabetta Franchi, stilista e imprenditrice, Leo Gassmann, cantautore e attore, Alessandro Maria Ferreri, cantautore e compositore, e la maison Tombolini, storica azienda di abbigliamento maschile.

Un’edizione ricca di eventi

La Taomoda® Week, che si terrà dal 16 al 20 luglio, proporrà un calendario ricco di eventi, tra cui convegni, masterclass, talk, business conversation, tavole rotonde, eventi culturali e il Sustainability Day – la giornata italiana della sostenibilità, in programma giovedì 18 luglio. Tra gli eventi più attesi, c’è anche l’omaggio al cinema, che avrà un ruolo di primo piano durante la notte dei Tao Awards con la celebrazione della storica casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana Titanus, che festeggia i suoi 120 anni.

Un punto di riferimento per la moda e il Made in Italy

Taomoda® Week si conferma ancora una volta come uno degli eventi di settore più attesi e importanti del Sud Italia. La rassegna, che vanta il patrocinio di prestigiose istituzioni come il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è un’occasione unica per promuovere il Made in Italy e valorizzare le eccellenze del territorio siciliano. Taomoda® Week è anche un’occasione per scoprire le bellezze della Sicilia. La rassegna, infatti, attira ogni anno migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo, che hanno così la possibilità di ammirare i paesaggi mozzafiato dell’isola e di conoscere la sua ricca cultura e tradizione.