Taormina. Approvato il bilancio 2025/2027, De Luca: “Ingranata la marcia in più”

In Consiglio discusso anche il tema della gestione del dissesto finanziario

TAORMINA – “Stiamo ingranando quella marcia in più promessa alla nostra comunità”, così il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, dopo che in Consiglio comunale è stato discusso il tema della gestione del dissesto finanziario e il bilancio di previsione 2025/2027.

“Nella mia relazione sul Documento Unico di Programmazione e sul bilancio di previsione – ha spiegato il sindaco – ho ripercorso le tappe che ci hanno portato a uscire dal dissesto in tempi che possono essere considerati record, evidenziando le strategie che stiamo attuando per guardare al futuro. Abbiamo lavorato con metodo e rigore per offrire un quadro completo, affinché ogni decisione presa sia mirata a garantire sia l’equilibrio immediato sia la sostenibilità futura”.

“Un lavoro meticoloso”

“Il bilancio di previsione per il 2025 – ha aggiunto Cateno De Luca – è il risultato di un lavoro meticoloso e conforme a ogni passaggio normativo. La Giunta lo ha approvato il 28 ottobre, trasmettendolo al Collegio dei Revisori il 31 ottobre. Il parere del Collegio è giunto il 20 novembre, e da allora abbiamo rispettato rigorosamente i tempi di deposito e pubblicazione”.

De Luca ha inoltre aggiunto che “il bilancio di previsione 2025/2027 vengono gettate le basi per una gestione trasparente ed efficace, capace di affrontare le sfide del presente e di preparare Taormina a cogliere le opportunità del domani”.

“L’amministrazione – ha concluso il sindaco – sta lavorando su una strategia globale che coinvolge la gestione patrimoniale e la valorizzazione del territorio. È stato avviato un percorso che comprende la ricognizione, la catalogazione e la progettazione per liberare risorse e migliorare la qualità dei servizi, con particolare attenzione al settore scolastico e infrastrutturale. Taormina guarda avanti, e lo fa con determinazione e fiducia”.