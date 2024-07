Taormina. Isola Bella, due denunciati per traffico di reperti archeologici

Multe anche ad un lido per mancanza di dotazioni di sicurezza

Due persone sono state denunciate a Isola Bella di Taormina per occupazione abusiva di demanio dello Stato e per ricettazione di reperti archeologici e fossili marini.

Poi tre verbali amministrativi per mancanza di dotazioni di sicurezza ad un lido e per aver superato il numero massimo di passeggeri a bordo di barche a noleggio.

In totale sono state elevate sanzioni per circa 2000 euro, oltre a 2 sequestri penali dei materiali costituenti corpi di reato, sia per l’occupazione abusiva che per il traffico di reperti archeologici.

E’ l’esito dei controlli da parte della Capitaneria di Porto di Messina e dei Carabinieri della Compagnia di Taormina con il supporto della Sezione Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa.

I reperti trovati erano in una teca in vetro in un’azienda vicino all’isola. Sono stati recuperati e messi in sicurezza.