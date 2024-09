Taormina, locali della movida estiva stangati dalla Polizia

Controlli su lavoro nero e licenze irregolari anche a Letojanni e Giardini Naxos

In una discoteca di Giardini Naxos c’erano parecchi lavoratori impiegati in maniera irregolare. Un lido-ristorante di Letojanni occupava parzialmente la spiaggia abusivamente, un bar di Taormina non esponeva orari e prezzi.

E’ questo il bilancio dei controlli della Polizia effettuati negli ultimi giorni nei locali della riviera. Controlli che hanno riguardato soprattutto il lavoro nero e le autorizzazioni.

Nel corso della verifica degli uomini del Commissariato nella discoteca di Giardini Naxos sono così emersi addetti alla sicurezza impiegati in violazione di normative specifiche sulle mansioni loro affidate. Mentre il lido di Letojanni si era “allargato” sullo spazio demaniale ben oltre la concessione. Nel bar di Taormina, invece, i poliziotti hanno scoperto che non era esposta la licenza del Questore, l’elenco dei prezzi e l’orario di lavoro.

In uno stabilimento di Letojanni, infine, era in corso un party “caciarone” non autorizzato e il titolare non aveva licenza né agibilità dei locali e due lavoratori erano impiegati in nero. L’evento è stato quindi revocato e il titolare sanzionato.