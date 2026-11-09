Taormina. Sciopero dei dipendenti comunali, “adesione superiore al 60%”

Per la FP Cgil c'è stata "una grande risposta dei lavoratori e delle lavoratici"

TAORMINA – È riuscito lo sciopero del personale del Comune di Taormina proclamato per oggi dalla FP CGIL. “Oltre il 60% dei lavoratori e delle lavoratrici ha aderito alla mobilitazione – sottolinea il sindacato – dando una risposta significativa e inequivocabile a sostegno delle rivendicazioni sindacali e delle preoccupazioni espresse sul futuro occupazionale, sulle garanzie contrattuali e sulle scelte organizzative dell’Amministrazione comunale”.

Le organizzazioni sindacali avevano infatti contestato formalmente la direttiva del segretario generale relativa all’individuazione dei contingenti di personale da impiegare nei servizi essenziali, ritenendo eccessivamente estesa l’individuazione delle attività da garantire e sollevando il rischio di una limitazione ingiustificata del diritto di sciopero. Una vicenda sulla quale è stato richiesto anche l’intervento della Commissione di Garanzia.

A ciò si era aggiunto il rinvio della data dello sciopero al 9 novembre, richiesto dal sindaco Cateno De Luca e accolto dal Prefetto, che ha comportato una modifica del calendario inizialmente previsto per la mobilitazione.

“Nonostante tutto, la partecipazione dei dipendenti è stata ampia e determinata. Ma la giornata di oggi ha restituito anche un altro dato importante: la solidarietà della città. Numerosi cittadini e rappresentanti delle forze politiche hanno voluto essere presenti alla manifestazione, manifestando vicinanza ai lavoratori e alle loro rivendicazioni”, sottolinea la FP Cgil.

Particolarmente partecipato il comizio tenuto in piazza dai segretari generali della CGIL e della FP CGIL di Messina, rispettivamente Pietro Patti e Antonio Trino, che hanno illustrato le ragioni della protesta: “I lavoratori e le lavoratrici hanno dimostrato che non si possono ignorare le loro richieste e che il diritto di sciopero non si depotenzia attraverso direttive e provvedimenti organizzativi. Oggi hanno parlato con la loro partecipazione, superando ogni tentativo di ridimensionare la mobilitazione. È un segnale chiaro che l’Amministrazione non può continuare a ignorare”.

Nel corso della manifestazione è stata inoltre sottolineata l’assenza del sindaco Cateno De Luca. “Il risultato di oggi – conclude la FP GCIL – non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Ci aspettiamo che l’Amministrazione prenda finalmente atto del malessere del personale e apra un confronto serio, nel merito delle questioni sollevate. I lavoratori chiedono rispetto, certezze e risposte concrete. Non sono più disponibili ad accettare che le loro preoccupazioni rimangano senza ascolto”.

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