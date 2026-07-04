Taormina. Vede i Carabinieri e getta la cocaina, arrestato un 28enne

Arrestato in flagranza mentre era alla guida dello scooter, alla vista del posto di blocco getta via un pacchetto di sigarette

TAORMINA – Ha provato a salvarsi nel modo peggiore, alla fine i Carabinieri insospettiti dal gesto e dai precedenti lo hanno inchiodato. Nei giorni scorsi, a Giardini Naxos (ME), i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza un 28enne di Taormina (ME), con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, l’arresto è stato eseguito anche con l’ausilio di militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di stanza a Palermo, che stanno concorrendo ai servizi di controllo del territorio nell’ambito del piano di potenziamento disposto per la stagione estiva.

Era in scooter al momento dell’arresto

Difatti, nel corso di uno dei predetti servizi, gli operanti si sono avveduti che il giovane, mentre era alla guida di uno scooter, aveva notato la loro presenza e aveva gettato subito un pacchetto di sigarette. L’immediato intervento dei militari ha infatti consentito innanzitutto di recuperare l’involucro, all’interno del quale erano presenti 2 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 4 grammi.

La perquisizione seguente a casa

Dopo di che, anche alla luce dei precedenti specifici che risultavano sul contro dell’interessato – peraltro sottoposto anche a un obbligo di firma per reati in materia di stupefacenti – la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, ove è stato rinvenuto materiale per il confezionamento della sostanza, analogo a quello utilizzato per incartare le predette dosi. In ragione di quanto emerso, il 28enne è stato quindi arrestato, mentre lo stupefacente sequestrato sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio del caso.