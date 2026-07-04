Taormina Arte ricorda Victor Willis e annulla il concerto dei Village People

La scomparsa del 74enne storica voce del gruppo fa saltare il concerto del 12 luglio, le richieste di rimborso entro il 18

La Fondazione Taormina Arte Sicilia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Victor Willis, storica voce dei Village People e co-autore dell’iconico successo mondiale YMCA, venuto a mancare all’età di 74 anni. Il concerto dei Village People, originariamente in programma il 12 luglio 2026 nell’ambito del cartellone del cartellone del Festival di Taormina Arte, non potrà pertanto avere luogo.

Per quanto riguarda i biglietti già acquistati per il concerto, le richieste di rimborso dovranno essere presentate entro il 18 luglio 2026. Le modalità di rimborso sono definite dai singoli circuiti di vendita presso i quali i biglietti sono stati acquistati (TicketOne e Boxol).

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