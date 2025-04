Tappa del campionato sprint Sws al Kartodromo di Messina

Si corre sabato pomeriggio in due distinte batterie (F1-F2 e F3) per Gara1 e Gara2, da 36 giri ciascuna, precedute dalle qualifiche di 8’

MESSINA – Si corre alla vigilia di Pasqua al Kartodromo di Messina per il Campionato Sprint SWS 2025. L’atteso appuntamento, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, è in programma domani (sabato 19 aprile). Abilità, sorpassi, staccate e tanta adrenalina: si preannunciano sfide spettacolari, all’ultimo respiro, per aggiudicarsi la vittoria.

Superata quota 40 per i piloti iscritti all’evento, da suddividere in due distinte batterie (F1-F2 e quella riservata unicamente alla F3). Ritrovo dei partecipanti, nell’impianto di via Ayrton Senna, fissato alle ore 14.30 per il tradizionale briefing. Dopo il sorteggio dei kart si procederà ufficialmente con il format che comprende Gara1 e Gara2 Sprint da 36 giri ciascuna (più una sosta obbligatoria per cambio kart), precedute dalle qualifiche di 8’, utili a determinare la griglia di partenza in base alle posizioni e alla categoria d’appartenenza. La pit, da regolamento, resterà aperta per 10’ a cominciare dal quinto giro. Le eventuali penalità verranno comminate dalla direzione gara, in base alle segnalazioni provenienti dai giudici, avvalendosi anche dell’utilizzo del Var per esaminare tramite le riprese video tutte le fasi in pista più controverse. Con il sistema di punteggio SWS l’attribuzione dei punti verrà calcolata per l’appuntamento di domani (sabato 19 aprile) al 100%. In chiusura si svolgeranno le premiazioni sul podio, con coppe e targhe, dei primi tre classificati delle varie categorie, per “best lap” assoluto della manifestazione e pole position.

La classifica prima dell’evento

In classifica generale F1, dopo le prime tre prove, è in testa Sara La Fauci con 5186 punti, secondo Riccardo Bartolotta con 4789, terzo Mario Barbaro a 4716. Seguono Antonio Minutoli (4581), Lorenzo Tappa (4440), Riccardo Irrera (4283), Massimiliano D’Angelo (3644), Salvatore Pisano (3529), Valentino Fusco (3396) e Davide Ruggeri (3329). In F2 Vincenzo Pino leader con 5736 punti, alle sue spalle Federico Scimone (5140) e Alice Di Bella (4709), poi Sebastiano Di Stefano (4420) e Vincenzo Campo (4107). Christian De Salvo comanda nella categoria F3 con 5312 punti, tallonato da Andrea Brusca (5256), terzo Samuel Cerrito (5223). Dal quarto posto in giù, Alessio Smeriglio (5146), Aurora Costa (4782), Antonio Napoli (4739) e Andrea Cardile (4530).