“Tarantella Fest 2.0”, la tradizione musicale rivisitata in chiave moderna

La villa comunale di Taormina ospiterà il 21 settembre la prima edizione dell'evento organizzato da Nati a Sud. Non solo musica ma anche arte e workshop

TAORMINA – Una celebrazione della tradizione musicale e culturale della tarantella, rivisitata in chiave moderna. La villa comunale di Taormina, il prossimo 21 settembre, ospiterà la prima edizione del “Tarantella Fest 2.0”, un evento organizzato dal’associazione culturale Nati a Sud in collaborazione con Andrea Avanzato e con il patrocinio del Comune. Il “Tarantella Fest 2.0” mira a creare un ponte tra le diverse forme d’arte, quali musica, pittura, poesia e teatro. “La scelta di Taormina, rinomata a livello mondiale per il suo patrimonio storico e culturale, unita al patrocinio del Comune – sottolineano gli organizzatori – contribuirà a dare all’evento una visibilità e un prestigio eccezionali, attrattivi sia per il pubblico locale che per i numerosi turisti internazionali”.

Sono previste performance musicali di artisti di talento, provenienti da diverse aree del meridione, che si esibiranno sul palco del “Tarantella Fest 2.0” per offrire al pubblico interpretazioni nuove e coinvolgenti della tarantella, Un connubio che salda tradizione e modernità. Ma non ci sarà solo musica. Sono infatti previsti spazi e momenti dedicati alla pittura, con la presenza del maestro Nunzio Papotto (che ha realizzato il manifesto artistico dell’evento), alla fotografia, alla poesia dialettale e alle arti di strada.

Saranno organizzati workshop interattivi e momenti educativi per coinvolgere attivamente i partecipanti e approfondire la conoscenza della tarantella, i suoi ritmi e la sua storia. Spazio anche per i bambini con un’area di gioco ed educativa: “Tirollalleru” sarà invece uno pazio dedicato agli artisti ed artigiani, un mosaico di colori e tradizione.

Questi gli artisti che parteciperanno alla manifestazione:

