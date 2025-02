Targa a piazza Antonello, altro errore in inglese. Stavolta manca un’acca

"Exibition" doveva essere "Exhibition"

Era già successo per la targa installata nel nuovo largo 28 dicembre 1908, alle spalle del Duomo. In quel caso c’era una “d” di troppo, “by and earthquake” al posto di “by an earthquake”, “da un terremoto”. E anche il resto della traduzione, seppur senza altri errori ortografici, appariva molto scolastica. Si è rimediato cancellando la “d”.

È capitato di nuovo. Nella targa posizionata a piazza Antonello, in omaggio al grande pittore messinese, stavolta nella traduzione inglese manca una “h”. È scritto “Two of his immortal works are in exibition…”. Doveva essere, invece, “exhibition”. Un altro errore ortografico, in questo caso anche più difficile da correggere perché non si tratta di eliminare a fine parola ma di aggiungere…