Team Scaletta sconfitta a Salerno al termine di una buona prova

Le biancazzurre hanno ceduto per 6-4 sul campo della seconda forza del campionato. In rete Firrincieli, Pensabene, Marchetta e Cristiano

Arriva la prima sconfitta in questo 2025 per il Team Scaletta, che a Salerno, si arrende sul parquet della seconda forza del campionato con il punteggio di 6-4. Ottima la prova però messa in campo dalle siciliane, che hanno dimostrato di dare seguito alle ottime prestazioni fin qui sfoderate nel nuovo anno, con un campionato ed una classifica che adesso hanno un’altra faccia rispetto al girone di andata.

Soddisfatta anche coach Cernuto che ha potuto ruotare tutte le ragazze a disposizione e concedere un turno di meritato riposo a De Gaetano, alle prese con un piccolo fastidio. Adesso per il Team Scaletta all’orizzonte c’è la prima pausa del campionato con il calendario che vedrà sfidarsi, nel round di Coppa Italia, la formazione messinese e la Reggio Sc, con fischio d’inizio al “Pala Mili” alle ore 16:30 di domenica 2 febbraio.

Salernitana – Team Scaletta 6-4

Match che si apre con una prima offensiva ospite con Marchetta che sbatte sul portiere avversario, replica di Ambrosino il cui tiro termina fuori. Alla seconda sortita il Team Scaletta passa sull’asse Pensabene-Firrincieli con quest’ultima che, di piatto, riesce ad appoggiare il pallone in rete. Reazione Salernitana pressoché immediata, botta potente di Razza, Arrigo respinge e Fiengo insacca la ribattuta per il pareggio. Protagonista sempre Fiengo in questa parte di match, il suo cross sbatte sul corpo di Sakamoto e diventa un assist per la laterale campana che così si trova ad insaccare il goal del vantaggio di casa. Team Scaletta che pare in balia dell’avversario, Firrincieli colpisce di mano un servizio in profondità, nella propria area e vale il penalty per Lisanti che firma il doppio vantaggio ed il goal del 3-1. Team Scaletta che cerca di reagire, prova a macinare nuovamente gioco ed è Cristiano ad andare vicina al goal, prima della rete trovata su punizione da Pensabene. In chiusura di prima frazione c’è spazio per la Salernitana di trovare il 4-2 con una bella percussione centrale e poi l’assist al bacio per Palumbo che ristabilisce la doppia distanza tra le squadre.

Nel secondo tempo, Team Scaletta che appare più sereno e deciso nel manovrare il gioco e cercare trame utili alla conclusione. Nel momento però migliore per le ospiti, arriva la conclusione da fuori, da azione di rimessa, di Di Prima che manda le sue sul 5-2. Team Scaletta che accusa il colpo e Salernitana che ha spazi per ripartire e far male. Per le ospiti ci prova da fuori ancora Pensabene prima che Marchetta, su angolo di Cusumano, riesca a trovare la rete che accorcia nuovamente le distanze. Team Scaletta proiettato in avanti per ricucire e riaprire il match, su azione da corner è il tiro di Pensabene a finisce sul corpo di Razza, pivot ospite che sfrutta la chance per involarsi in contropiede e chiudere il match sul 6-3. Nel finale c’è spazio per la rete di Cristiano, la prima in campionato, che fissa il risultato sul definitivo 6-4.

Immagine in evidenza di Massimo Pica,

dalla pagina Facebook della Salernitana Femminile

