Team Scaletta sconfitto dall’Irpinia ma la salvezza è vicina

Con una giornata ancora da giocare in casa contro la Woman Napoli alle biancazzurre basta un solo punto anche in caso di risultati sfavorevoli dagli altri campi

Era una partita dal pronostico chiuso quella che il Team Scaletta andava a giocarsi sul parquet della capolista, e fin qui sempre vittoriosa in stagione, Futsal Irpinia. Gara che le ragazze di coach Cernuto hanno anche condotto bene nel primo tempo, con il parziale che è stato in parità fino a 20 secondi dalla sirena dalla prima sirena, grazie alla rete di Luana Calabrese che ha risposto all’iniziale vantaggio casalingo firmato Braccia. È stata ancora Braccia a mandare le sue al riposo sul 2-1 con la ripresa in cui alla lunga sono venuti fuori i valori dei due roster. Campane che hanno preso il largo con Pugliese, Napoli e Sabatino per il definitivo 5-1

Trasferta che, contestualmente, riapre un grande spiraglio per la salvezza, viste le conseguenti sconfitte delle altre due contendenti Canicattì e Meta Catania. Finale thriller quindi quello che si prospetta nell’ultima giornata, con il Team Scaletta a cui basta un solo punto per la salvezza aritmetica in virtù degli scontri diretti, da conquistarsi però in casa contro una lanciatissima Woman Napoli, anch’essa ad un solo passo dai playoff. Occhi e orecchie per le messinesi anche sul parquet etneo dove si sfideranno Meta Catania e Canicattì, per una sfida che potrà valere una intera stagione. In caso di vittoria ospite infatti, e conseguente pareggio casalingo dello Scaletta, si assisterebbe clamorosamente ad un arrivo a quota 8 punti di tutte e tre le compagini, con classifica avulsa e scontri diretti a disegnarla. In questo caso sarebbe proprio la Meta Catania a farne le spese.

Finale di campionato quindi in cui nessuna delle tre siciliane può sentirsi sicura di salvare la categoria. Gare che, come di consueto e da regolamento, andranno tutte in contemporanea alle ore 15 di domenica 29 marzo.

