Team Volley Messina, sarà Serie C per la prima squadra femminile

Il Comitato Regionale ha accolto le due richieste di ripescaggio, ci sarà anche la Serie D targata Pallavolo Messina

MESSINA – Era una decisione che in casa Team Volley si attendeva e finalmente è arrivata l’ufficialità. Oltre alla prima squadra maschile anche la prima squadra femminile nella prossima stagione disputerà il massimo campionato regionale. Il Comitato Regionale Fipav Sicilia ha sancito che la società Team Volley, che aveva presentato domanda avendone diritto, verrà ufficialmente integrata nel campionato di Serie C.

La formazione dei tecnici Laganà-Donato quindi, che avrebbe dovuto giocare la Serie D, sale di una categoria. Ma la festa in casa Team Volley non è finita perché in Serie D entra la formazione di 1ª Divisione Femminile targata Pallavolo Messina che è stata a sua volta ripescata.

Le due società Pallavolo Messina e Savio, a suo tempo nel 2016, decisero di fondersi insieme per permettere la nascita del progetto Team Volley.

“Una soddisfazione dietro l’altra per il continuo sviluppo del nostro progetto di crescita – commenta Carmelo Siracusa, direttore generale della Team Volley Messina – L’approdo della compagine femminile nella massima serie regionale, così come la compagine maschile, ci ha dato una grande gioia. A questa si è aggiunta la notizia dell’approdo della Prima Divisione targata As Pallavolo Messina che dalla 1ª Divisione passa in Serie D Femminile. Questa crescita ci permette di dare lo sbocco necessario ai numerosi atleti che vengono sfornati dal nostro vivaio, aspetto fondamentale per tutti gli atleti e atlete che terminano il percorso delle giovanili e approdano nelle prime squadre”.

