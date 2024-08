Tennis, Caruso e Delai vincono la Coppa Città di Brolo

Concluso il torneo che ha visto imporsi i favoriti in finale. Nel terza categoria maschile gloria per il messinese Ivan Romeo

BROLO – Il nome dell’avolese Salvatore Caruso ex top 80 del ranking Atp impreziosisce notevolmente l’albo d’oro della 48ª Coppa Città di Brolo “Trofeo Elettrosud” prova del circuito regionale open da 10.500 euro di montepremi conclusa domenica 18 agosto presso il Ct Brolo sotto la direzione del maestro Carmelo Arasi coadiuvato dal consiglio direttivo del Circolo. L’open appena andato in archivio rientra tra i tre eventi open più importanti nel panorama nazionale e questo importantissimo dato per Brolo e per tutto il comprensorio messinese si era già verificato nel 2023.

Presenti alla premiazione anche il presidente Fitp Sicilia Giorgio Giordano, il consigliere regionale Salvatore Cavallaro, il delegato provinciale Giovanna Famà e il fiduciario regionale Tpra tennis Maurizio Costa. Il torneo open è stata anche l’occasione per ricordare Antonio Pizzuto, Antonio Caporlingua e Maria Carmela Caranna cui sono stati intitolati il singolare maschile (per i primi due) e quello femminile.

Salvatore Caruso si impone tra gli uomini

Il 31enne avolese, atleta del team di serie A1 del Ct Palermo, al rientro da un brutto infortunio, ha sconfitto in finale per 75 64 l’ottimo Pietro Marino del Mediterraneo Sc. I due semifinalisti sono stati Antonio Caruso e Antonio Massara entrambi del Match Ball Siracusa con cui disputeranno la prossima serie A2.

Disputata anche la finale riservata ai terza categoria tra gli uomini che ha visto imporsi il messinese, tesserato con il Circoletto dei Laghi, Ivan Romeo ha superato per 6-4 7-6 Leonardo Aglio.

Ivan Romeo premiato

Melania Delai vince tra le donne

Nel torneo femminile a vincere è stata la trentina 21enne Melania Delai (best ranking Wta 512) che ha avuto ragione in finale in due set senza storia della ragusana Giada Di Paola (giocatrice del Ct Ragusa) sconfitta per 6-0 6-1. Semifinaliste la palermitana del Ct Vela Chiara Davì e Martina Lo Pumo dell’Asd Le Roccette.

