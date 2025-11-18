Tennis, il velino Polistena trionfa al Master Road Torino under 9

Nei giorni scorsi a Torino per il prestigioso trofeo di fine stagione ha superato il ligure Parodi in finale

Il giovanissimo Elia Polistena (classe 2016) si è aggiudicato, nei giorni scorsi, il Master Road Torino under 9, battendo in finale, al match tie break (7-5, 3-6, 10-4 lo score), il ligure Agostino Parodi. L’importante e prestigioso torneo di fine stagione si è svolto presso il «Beppe Viola Autopitagora» di Torino. Sui campi in cemento del circolo torinese, Elia Polistena, seguito in Piemonte dal maestro Francesco Varsalona, ha sconfitto in sequenza Leonardo Pierpaoli, Carlo Martelli, Giulio Virgili e, in finale, Agostino Parodi. Traguardo che conferma l’ottimo lavoro svolto dal vivaio del Circolo del Tennis e della Vela di Messina – dove Elia, proveniente dal Ct Vela Milazzo, si allena da ottobre – e nello specifico, nel settore under 10 di cui è responsabile il maestro Francesco Palano Quero che segue in prima persona il recente vincitore del torneo torinese.