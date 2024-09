Tennis, tre squadre under messinesi alle macro aree nazionali

Due formazioni del Circoletto dei Laghi e una del Ct Vela Messina si giocheranno l'accesso alla finale

MESSINA – Nel mese di settembre si decideranno quali saranno le migliori squadre di tennis giovanile d’Italia. Nel prossimo weekend gli atleti dagli under 10 fino agli under 16 disputeranno le diverse fasi di macro area e la settimana successiva per la categorie previste è in programma la finale. I circoli che si sono qualificati dopo la fase regionale sfideranno ora le regioni vicine; la Sicilia, inserita nella macro area Sud, troverà Calabria, Molise, Puglia, Basilicata.

Tre le formazioni under messinesi, due delle quali sono del Circoletto dei Laghi. La prima è l’Under 10 misto che andrà a Barletta, capitanata da Roberto Fucile, con gli atleti già convocati Giovanni Greco, Gabriel Consolo, Marta Mammoliti e Maia Artemisia. Per loro l’appuntamento è dal 13 al 15 settembre e non è prevista una successiva finale nazionale, i giovanissimi tennisti potranno laurearsi campioni della macro area Sud. La seconda sempre del circolo di Torre Faro è l’Under 14 femminile che sarà impegnata a Campobasso, per Giulia Sottile in qualità di capitano e per le atlete convocate Giulia Donato, Erika Fede e Matilde Maddalena c’è la possibilità di raggiungere l’eventuale finale di Firenze.

Ultima formazione messinese che sarà impegnata è l’under 16 maschile del Ct Vela Messina, la fase di macro area sarà disputata a Bari e l’eventuale finale la settimana successiva a Cattolica in provincia di Rimini. In attesa delle convocazioni ufficiali ecco i nomi degli atleti iscritti da inizio stagione in quseta categoria: Federico Gargano, Lorenzo Artemisia, Alessandro Tommasini, Mario Oteri, Sergio Alveario, Pietro Vermiglio, Alessandro Baldi, Francesco Previti, Gabriele Madauro, Giacomo Warm, Luca Paratore.