“Ti tolgo i bambini”, scatta codice rosso a Messina

I carabinieri arrestano un 50enne che stava picchiando la compagna e ricordano l'importanza della denuncia

Scatta un altro codice rosso a Messina dove i carabinieri del Radiomobile e della stazione Principale hanno arrestato un 50enne per atti persecutori. L’allarme al 112 è arrivato da una casa di accoglienza per senza fissa dimora dove un uomo aveva aggredito una donna.

Aggressione in casa d’accoglienza, scatta l’allarme al 112

Quando i carabinieri sono arrivati hanno bloccato il 50enne, messi in sicurezza la vittima 30enne e raccolto la sua denuncia. La malcapitata ha raccontato di un incubo che andava avanti da mesi, mai denunciato per continue pressioni psicologiche. L’uomo da tempo la pedinava, la minacciava di morte e la intimidiva dicendo che le avrebbe sottratto i figli minori, che la donna aveva avuto da un precedente matrimonio.

Codice rosso a Messina

Il 50enne adesso è in carcere. L’ennesimo episodio di violenza – scrive l’Arma in una nota ufficiale – evidenzia quanto sia importante che le vittime denuncino le violenze subite, consentendo alle Forze di polizia di intervenire tempestivamente ed evitare che simili condotte possano degenerare ulteriormente.